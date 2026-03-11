El ciclo Cine Cantina invita a una jornada de ciencia ficción

Relámpago Verde organizó para este jueves 12 de marzo una nueva edición de su ciclo Cine Cantina, en la cual se proyectará la película E.T. el extraterrestre. La función tendrá lugar a partir de las 21 en las instalaciones de la Cantina Ferrero, situada dentro del Club Palma Juniors, en calle Piedrabuena 133 de la capital entrerriana.

La película seleccionada para esta ocasión es una de las producciones más destacadas de la historia del cine estadounidense, estrenada originalmente en 1982. Dirigida por Steven Spielberg, la película relata la llegada de un botánico de otra galaxia que tras ser abandonado por su nave en un bosque de California, entabla una relación de amistad con un niño llamado Elliott, interpretado por Henry Thomas. La trama comienza cuando un grupo de extraterrestres que recolectaba muestras de vegetación huye ante la llegada de agentes del gobierno, dejando atrás accidentalmente a uno de sus compañeros, quien termina refugiándose en el hogar de una familia suburbana.

El guion se originó a partir de una vivencia personal de Spielberg, que creó un amigo imaginario tras el divorcio de sus padres, concepto que luego desarrolló más en profundidad. El rodaje se llevó a cabo en California durante los últimos meses de 1981. Con un presupuesto inicial de más de 10 millones de dólares, la película logró un éxito comercial, superando a la primera Star Wars como la película más taquillera de su tiempo, marca que mantuvo hasta el estreno de Parque Jurásico en 1993.

La estética de E.T. el extraterrestre le valió su inclusión en el National Film Registry de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos para su preservación permanente. Además, el trabajo que fue premiado con cuatro galardones Óscar en las categorías de Mejor Música, Sonido, Efectos Sonoros y Efectos Especiales.

La entrada tendrá un valor de $2.000 y podrá abonarse directamente en puerta.