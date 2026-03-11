Se presentó Ramírez Festeja que se desarrollará este viernes y sábado

La localidad de Ramírez presentó este martes una nueva edición de su tradicional fiesta, que se realizará el viernes 13 y sábado 14 de marzo, con entrada libre y gratuita. Fue en el Museo de Casa de Gobierno, dependiente de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos.

El secretario de Cultura de Entre Ríos, Julián Stoppello, señaló: “Desde la provincia acompañamos y alentamos a que la gente se acerque a vivir esta edición de Ramírez Festeja, que el año pasado convocó a más de 20 mil espectadores y que este año tiene, por supuesto, expectativas de superar ese número con una grilla muy importante de artistas y más de 90 expositores".

La presidenta municipal de Ramírez, Flavia Pamberger, destacó: “Con este evento buscamos mostrar nuestra identidad y crear un escenario importante para los artistas locales. Es una fiesta muy reconocida que convoca a mucha gente y también incluye una exposición productiva con empresas de Ramírez y la zona”.

El lanzamiento contó con música en vivo de Diego Graff, y un cuadro de danza de la pareja conformada por Virginia Álvarez y Walter Müller. Los asistentes pudieron disfrutar de una degustación de pirok, una preparación tradicional muy representativa de la gastronomía local.

Sobre el evento

La 10° edición de Ramírez Festeja se desarrollará el viernes 13 y sábado 14 de marzo a partir de las 19 horas en el Parque de la Democracia y Evita de la ciudad de General Ramírez.

Durante las dos noches habrá espectáculos en vivo, música y danza. Entre los artistas destacados de la grilla se encuentran Maravillas Alemanas, Las Voces de Montiel y Los Palmae.

Además, el público podrá recorrer un patio gastronómico; una feria productiva y de emprendedores; y el espacio Gurises, destinado a las infancias.