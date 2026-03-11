La Cámara de Diputados realizará este miércoles su primera sesión ordinaria

La Cámara de Diputados celebrará este miércoles a las 11 su primera sesión ordinaria correspondiente al 147° período legislativo. Previamente habrá homenajes por el Día de la Mujer.

La actividad se desarrollará en el recinto de la cámara baja y será presidida por el titular del cuerpo, Gustavo Hein.

Es la primera sesión ordinaria del año luego de la apertura del período legislativo que tuvo lugar el 18 de febrero tras la Asamblea Legislativa.

Durante la sesión se prevé el ingreso y giro a comisiones de distintos proyectos de ley, así como la toma de estado parlamentario de iniciativas presentadas por legisladores y por el Poder Ejecutivo provincial.

El encuentro podrá seguirse en vivo a través del canal oficial de YouTube de la Cámara de Diputados en el siguiente enlace.