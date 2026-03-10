El curioso ida y vuelta entre Madonna y un club de fútbol por una camiseta histórica

A través de redes sociales el Celta de Vigo lanzó una campaña para recuperar una camiseta que la reina del pop usó en 1990. El movimiento comenzó tras una propuesta de Marián Mouriño Terrazo, presidenta del club.

Madonna se puso en contacto con un equipo de fútbol español en busca de una de sus camisetas y revela que la tiene en sus archivos.

La camiseta en cuestión es la blanquiazul del Celta de Vigo que vistió a la reina del pop durante un concierto en el Estadio de Balaídos allá por 1990.

This shirt is hanging in my archives! I am wearing and representing your team in spirit!! https://t.co/JRwzDJQ9Ty — Madonna (@Madonna) March 7, 2026

Marián Mouriño Terrazo , presidenta del club, compartió recientemente una carta abierta preguntando si alguien sabía dónde estaba la camiseta ahora, y le pidió a Madonna si podía ayudarles a localizarla.

“Con el tiempo, comprendimos mejor lo que representabas en aquel entonces: cuestionar las normas establecidas y plantar cara a quienes intentan decirte lo que puedes o no puedes hacer”, escribió, reflexionando sobre su actuación de hace más de tres décadas. "En nuestro club nos identificamos con esta línea de pensamiento. Por eso mantenemos la esperanza de encontrar la prenda que una vez usaste ".

"¿Lo tienes? Si sabes dónde puede estar o si quieres unirte a nosotros en la búsqueda para recuperarlo, por favor, contáctanos por mensaje privado", añadió Terrazo.

La respuesta de Madonna al Celta de Vigo por la búsqueda de su camiseta

Luego, el club hizo una publicación similar en X, etiquetando a Madonna y diciendo que querían rastrear la camiseta ya que representaba "la autenticidad y la pasión de su música, con el corazón y la tradición de la nuestra".

Se publicó junto con imágenes de una actuación en directo de su exitosa canción "Like A Prayer", que fue interpretada en el estadio de Balaídos la semana pasada por un coro de mujeres antes de un partido contra el Celta y el Real Madrid.

El sábado (7 de marzo), Madonna respondió a la publicación del equipo y reveló que todavía es dueña de la tira.

“Esta camiseta está colgada en mis archivos” , escribió, y agregó que la estaba usando y "representando a su equipo en espíritu".

En lo que respeta a su carrera, se espera que Madonna lance nueva música a finales de este año; En septiembre confirmó que había regresado a Warner Records y se estaba preparando para lanzar un nuevo álbum de baile llamado "Confessions On A Dance Floor Part 2".

El regreso a Warner se produjo casi 20 años después de que la cantante se separara por primera vez del sello, habiendo firmado con ellos durante los primeros 25 años de su carrera.

Fuente: Ámbito.