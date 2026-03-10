Sadop se interiorizó sobre las operatorias del IAPV

El presidente del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV), Manuel Schönhals, mantuvo una reunión de trabajo con la secretaria general del Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop) Seccional Entre Ríos, Alejandra Frank, con el objetivo de analizar alternativas vinculadas al acceso a soluciones habitacionales para docentes del sector.

Durante el encuentro, Schönhals dijo que " la dirigente sindical planteó la inquietud de los docentes que se desempeñan en escuelas públicas de gestión privada respecto de la posibilidad de acceder a créditos individuales destinados a la construcción o ampliación de viviendas.

Asimismo, indicó que "se abordó la situación de terrenos que surgieron en el marco de acuerdos paritarios anteriores, para poder avanzar con proyectos de construcción de viviendas . En ese sentido, se dialogó sobre la posibilidad de destrabar esa situación y evaluar alternativas que permitan avanzar con iniciativas habitacionales".

Por su parte, Alejandra Frank destacó "la predisposición del organismo provincial para atender las inquietudes planteadas" y remarcó "la importancia de continuar trabajando de manera conjunta para acercar soluciones habitacionales a los docentes".