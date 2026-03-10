Sadop se interiorizó sobre las operatorias del IAPV

Durante el encuentro, Schönhals dijo que " la dirigente sindical planteó la inquietud de los docentes que se desempeñan en escuelas públicas de gestión privada respecto de la posibilidad de acceder a créditos individuales destinados a la construcción o ampliación de viviendas.
Asimismo, indicó que "se abordó la situación de terrenos que surgieron en el marco de acuerdos paritarios anteriores, para poder avanzar con proyectos de construcción de viviendas . En ese sentido, se dialogó sobre la posibilidad de destrabar esa situación y evaluar alternativas que permitan avanzar con iniciativas habitacionales".
Por su parte, Alejandra Frank destacó "la predisposición del organismo provincial para atender las inquietudes planteadas" y remarcó "la importancia de continuar trabajando de manera conjunta para acercar soluciones habitacionales a los docentes".