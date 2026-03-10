Causa Cuadernos: rechazan planteos defensivos y el juicio continuará con la indagatoria a Cristina Kirchner

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOCF) N°7 desestimó hoy las cuestiones preliminares planteadas por 55 defensas que representan a 68 de las personas imputadas en la causa denominada “Cuadernos” y sus acumuladas “La Camarita”, “Corredores Viales” y “Trenes”. Así, dispuso que el martes 17 de marzo próximo, desde las 9, de manera presencial, comiencen las declaraciones indagatorias de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, 19 exfuncionarios, dos de sus choferes y 65 empresarios.

La medida se dio en línea con la postura de la fiscal general Fabiana León, a cargo de la Fiscalía General N°5 ante los Tribunales Orales Federales de la Capital Federal, y el abogado Mariano Galpern, que representa a la querella de la Unidad de Información Financiera (UIF). En la audiencia del 26 de febrero pasado, la representante de Ministerio Público Fiscal respondió de forma integral, y con el objeto de garantizar la continuidad del debate, los planteos de las defensas y solicitó su rechazo.

En el debate, que comenzó en noviembre pasado, se juzga a la expresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, 19 exfuncionarios, dos de sus choferes y 65 empresarios, por liderar, organizar o conformar –de acuerdo a cada caso– una asociación ilícita que, entre 2003 y 2015, recaudó dinero de distintas empresas de los sectores de la construcción, energía y transporte, a cambio de beneficiarlos con la adjudicación de contratos estatales.

En la audiencia de hoy, los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli rechazaron las cuestiones preliminares planteadas por las defensas durante cinco audiencias desarrolladas luego de que se reanudará el debate tras la feria judicial. Los planteos se centraban en la veracidad de los cuadernos del exchofer Oscar Centeno ̶ que dieron origen a la investigación del fiscal federal Carlos Stornelli y el fallecido juez Claudio Bonadio ̶ , la legitimidad de la UIF para intervenir en el proceso, la constitucionalidad y aplicación del régimen del imputado colaborador previsto en la Ley N°27.304 y la nulidad de distintos actos procesales, a fin de obtener el sobreseimiento de sus asistidos.

El presidente del TOCF N°7, Méndez Signori, recordó lo resuelto en la audiencia del 30 de diciembre de 2025, sobre “las cuestiones relativas a la constitución del tribunal, la competencia en relación del territorio, la unión o separación de juicios, la inadmisibilidad o comparecencia de testigos, peritos o intérpretes, y la presentación o requerimiento de documentos”.

“El excepcional marco que prevé el ordenamiento procesal para obturar el juicio en las puertas de su inicio, revela la estricta ponderación a la que se encuentran sometidos los planteos formulados por las partes en esta instancia, pues luce incontrastable que, desde una visión sistemática del código adjetivo, no es posible en esta etapa reeditar todas aquellas objeciones opuestas a lo largo de la tramitación del expediente”, señaló Méndez Signori.

Agregó que, “de lo contrario, el tribunal se vería obligado, necesariamente, a volver sobre lo ya decidido, en legal tiempo y forma, en otras instancias, atentando contra la estabilidad del proceso”.

Así, los jueces del tribunal concluyeron que “no se han introducido argumentos novedosos o, bien, los que se han presentado como tales, y que dio motivo de respuesta en el contradictorio, tampoco justifican apartarse de lo ya decidido”.

Indagatorias

El TOCF N°7 también dispuso que, a partir del 17 de marzo comience la etapa de declaraciones indagatorias, que se celebrarán de manera presencial, en la sala “Auditorium”, del subsuelo de los tribunales federales del barrio porteño de Retiro, ubicados en la avenida Comodoro Py 2002.

En esa audiencia se escuchará, además de a la exmandataria, al exministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Julio Miguel De Vido; al exsubsecretario de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Roberto Baratta; y al exsubsecretario de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Planificación Federal, Rafael Enrique Llorens. También declararán los exsecretarios privados de De Vido y Baratta, respectivamente, José María Olazagasti y Nelson Javier Lazarte, y Rudy Fernando Ulloa Igor, socio de la financiera Cumehue S.A.

Finalmente, el TOCF pidió a las defensas que informaran si sus asistidos prestarían declaración en las oportunidades previstas.