Acidito compartirá un nuevo show de folclore venezolano

La agrupación musical Acidito llevará adelante un concierto dedicado al folclore venezolano en un encuentro pautado para este viernes 13 de marzo a las 21. La velada musical tendrá lugar en Erarte, el espacio cultural ubicado en el subsuelo de la Galería Flamingo, en la intersección de las calles San Martín y Urquiza. La presentación tiene como propósito dar a conocer un nuevo repertorio que el quinteto viene trabajando, el cual propone un recorrido por las vastas sonoridades de las distintas regiones geográficas de Venezuela.

El conjunto Acidito se consolidó como proyecto musical en el año 2020 y está conformado íntegramente por artistas de la ciudad de Paraná, entre ellos Electra Barbagelata en la voz principal, Santiago Weber en el cuatro venezolano, José Luis Viggiano en las maracas, Juanjo Cáceres en el bajo y Luis Barbero en la flauta traversa.

Durante la noche habrá una amplia oferta gastronómica, con opciones de bebidas y comidas.

Las entradas pueden adquirirse de forma virtual a través de la plataforma Eventbrite o mediante contacto directo de WhatsApp al 343 4808780.