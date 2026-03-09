La comuna de María Grande Segunda junto a Vialidad proyectan mejoras en la ruta provincial 10

El titular de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), Exequiel Donda, junto al subadministrador José Palacios, recibieron a la presidenta comunal de María Grande Segunda, Patricia Romero, con quien dialogaron sobre posibles tareas de reposición de material en la ruta provincial 10.

Al respecto, Romero remarcó: "Agradecemos a Exequiel y su equipo por recibirnos con esta inquietud que tenemos de poder continuar con el ripio en la ruta. Además, vinimos a ofrecer nuestros recursos para poder trabajar en conjunto en la mejora del camino".

Explicó que "evaluamos la posibilidad de avanzar en un convenio u otras alternativas para poder hacer realidad la consolidación de la traza". "Hablamos de unos primeros 10 kilómetros donde tenemos escuelas, centros de salud, destacamento policial y una pequeña zona urbana. Es una necesidad imperiosa", agregó.

También participaron del encuentro el director de Conservación de la DPV, Fabián Ocampo; la coordinadora de Juntas y Comunas del departamento Paraná, Carina Guerra; y la contadora comunal, Gabriela Tomasini.