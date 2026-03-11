Inundación en Tucumán: suspendieron las clases y vecinos tuvieron que pasar la noche al costado de una ruta

Gran parte del norte argentino fue afectado por un temporal, las inundaciones en las rutas provocaron fuertes consecuencias como la suspensión de clases y evacuaciones en distintas zonas. Vecinos de la localidad de La Madrid, provincia de Tucumán están viviendo una pesadilla ante la situación de alerta por el avance del agua.

Muchas familias se vieron en la obligación de autoevacuarse y esperar en la ruta mientras siguen creciendo los ríos Marapa y San Francisco. La localidad esta ubicada a aproximadamente 56 kilómetros de Las Termas de Río Hondo.

En un video publicado por Enterate Tucumán, un testimonio graba desde su perspectiva cómo está viviendo la evacuación. En el material audiovisual se logran ver carpas al costado de la ruta, autos de policía y maquinarias. “Acá estamos con la gente, está lleno de agua. Todos evacuando. Un desastre acá”, comentó el hombre.

Las personas que tuvieron que evacuar sus hogares por su seguridad continúan esperando novedades en medio de una gran incertidumbre. Actualmente se encuentran en un refugio provisorio en la Ruta Nacional 157 donde la altura del agua es más segura para todos.

Por otro lado, ante la necesidad de evacuar, varias organizaciones realizaron campañas de donaciones destinadas a las familias afectadas. Solicitaron la colaboración con alimentos no perecederos, artículos de limpieza, abrigo y repelentes.

Las lluvias derivaron en una crisis, con rutas interrumpidas temporalmente por caídas de árboles. Esto ocurrió en la ruta provincial 308, a la altura de Villa Batiruana, y en la ruta 334, en el sector de Los Pizarros, según datos recopilados por La Gaceta. En la ruta 338, el tramo hacia Villa Nougués permanecía parcialmente cortado por similares incidentes. El organismo vial provincial mantuvo la recomendación de extremar la precaución y evitar viajes innecesarios durante el desarrollo de la tormenta, publicó Infobae.

De acuerdo a Miguel Abboud, secretario de Obras Públicas de Juan Bautista Alberdi, consultado por La Gaceta: “La situación es complicada. En este momento lo principal es asistir a la gente, porque no se puede hacer mucho más que eso”.

La suspensión de clases

La provincia determinó la suspensión de las clases en todos los niveles y modalidades, tanto en escuelas públicas como privadas, desde el martes hasta el viernes, fecha dispuesta en la resolución 472/5 del Ministerio de Educación. Esta medida responde a la necesidad de verificar el estado de los edificios escolares y de las vías de acceso, tras las intensas precipitaciones que superaron los 160 milímetros en la provincia.

El gobernador Osvaldo Jaldo resolvió esta tarde interrumpir la actividad escolar en todo el territorio provincial. La decisión se tomó en una reunión junto a la ministra de Educación Susana Montaldo, miembros del gabinete y el comité de emergencias, y se aplica a todas las instituciones educativas públicas y privadas.

La resolución 472/5 del Ministerio de Educación indica que el objetivo principal es proteger la seguridad de estudiantes, docentes y personal auxiliar, y establece que la suspensión se extiende hasta el viernes inclusive. Por ende, las clases se reanudarán el lunes 16.

Persisten las alertas meteorológicas

Según el Servicio Meteorológico Nacional, para el miércoles se elevó a alerta naranja por tormentas para Tucumán, Salta, Jujuy y parte de Santiago del Estero. El jueves, solo Salta y Jujuy seguirán bajo advertencia amarilla, pronóstico que sugiere una moderación paulatina de la situación meteorológica adversa.

En este contexto, los gobiernos locales y provinciales continúan articulando acciones con diferentes organismos —Defensa Civil, Vialidad, ministerios y fuerzas de seguridad— ante el pronóstico de nuevas precipitaciones y la persistente amenaza de inundaciones en las próximas jornadas.