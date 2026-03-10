Primera Nacional: Juan Pablo Loustau dirigirá la visita de Patronato a Quilmes

Juan Pablo Loustau fue designado este martes por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para dirigir el partido que afrontará Patronato ante Quilmes, como visitante, por la quinta fecha de la Primera Nacional. El encuentro se disputará el sábado a partir de las 20 en el estadio Centenario.

En esta ocasión, Loustau estará acompañado por Lucas Rípoli (primer asistente) y Matías Noli (segundo), mientras que Lucas Brumer oficiará de cuarto árbitro en el reducto del Cervecero.

Cabe destacar que este compromiso marcará el regreso de ambos equipos a la actividad, luego del paro impuesto por la AFA ante las denuncias contra su cúpula dirigencial por parte del ARCA por irregularidades tributarias.

Patronato actualmente suma dos puntos, producto de dos empates sin goles como visitante (frente a San Martín de Tucumán y Atlanta), y una derrota como local (con Gimnasia y Tiro de Salta por 2 a 1). En tanto que Quilmes suma apenas uno, luego de las derrotas en sus visitas a Atlanta y Gimnasia de Jujuy, y una igualdad sin goles de local ante Midland.