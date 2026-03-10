¿La figura de Milei le habría complicado el lugar a Yuyito en la TV?

El presente laboral de Yuyito González volvió a quedar en el centro de la escena luego de que trascendiera que no continuaría al frente de su programa Empezar el Día, y se rumorea que quieren cambiar el formato y mezclar cocina, actualidad y espectáculos, un estilo muy similar al que adoptó Moria Casán en el canal del sol.

A través de Intrusos, desde la producción habrían decidido no volver a contratar a la conductora para una nueva temporada del programa, por lo que, el motivo principal estaría vinculado con una reestructuración del formato.

De acuerdo con lo que se comentó al aire, la señal estaría trabajando en una propuesta diferente para esa franja horaria. La idea sería apostar a un ciclo que combine gastronomía, información y contenidos de espectáculos, una fórmula que hoy tiene buena recepción en televisión.

Ambrosino explicó que el nuevo concepto apuntaría a que quien esté al frente del programa también participe en la cocina; “La idea es que haya un conductor o conductora que cocine”, señaló, y agregó que ya circulan algunos nombres como posibles reemplazos.

Además del cambio de formato, en el panel se deslizó que el vínculo mediático de la conductora con el presidente Javier Milei habría influido en el interés que generó el programa en su momento, ya que ese habría sido el enganche para que su programa pudiera competir en el rating con El Trece.

Mientras tanto, el canal continúa evaluando cómo será la nueva propuesta para esa franja, lo que deja por ahora en suspenso el regreso televisivo de Yuyito González.

Fuente: Noticias Argentinas.