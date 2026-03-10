Murió el hombre baleado en el motel de Paraná y la mujer sigue grave

El hombre que resultó herido de bala en la cabeza en un confuso episodio ocurrido en un motel de Paraná, en horas de la mañana del lunes, falleció en horas de la noche de este martes en el hospital San Martín.

Según se confirmó a ANÁLISIS desde la Policía, Gustavo Leonardo Lussa, de 46 años, perdió la vida como consecuencia de una herida de arma de fuego en la parte posterior del cráneo, motivo por el cual permanecía en Terapia Intensiva.

La mujer que estaba con él, Florencia Pisano, sigue internada como consecuencia de una herida de bala en el rostro.

En la habitación del motel Torremolinos había un revólver calibre 32, utilizado en ambas lesiones.

El episodio es investigado por la División Homicidios y la fiscal Patricia Yedro, sin testigos presenciales. Aunque hay distintas hipótesis, aún no se pudo establecer cómo sucedieron los hechos.