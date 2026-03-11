Seguí recibe a la Editorial de Entre Ríos para la presentación de la antología Letras Libres

La presentación tendrá lugar este viernes 13 de marzo a las 20 en el salón de la Cooperativa de Agua Potable (calle Sargento Cabral 736), en la loca idad de Seguí. El volumen reúne textos distinguidos del certamen literario provincial, organizado por el Instituto Padre Enrique Laumann D-49.

El certamen Letras Libres es un espacio de participación abierto que convoca a niños, jóvenes y adultos de distintos puntos de la provincia en torno a la creación literaria. A lo largo de sus ediciones, el concurso puso de relieve el interés por escribir y compartir textos, confirmando el valor de sostener ámbitos que acompañen y estimulen la producción literaria.

Las producciones distinguidas en las ediciones 2023 y 2024 integran esta antología publicada por la Editorial de Entre Ríos, cuyo propósito es dar continuidad y visibilidad a la experiencia desarrollada por el certamen. El volumen reconoce el compromiso de quienes participan de la iniciativa y ofrece una muestra representativa de las voces que integran este espacio de escritura.

Con la incorporación de Letras Libres a su catálogo, la Editorial de Entre Ríos acompaña y pone en circulación una experiencia colectiva de escritura surgida en el ámbito educativo y cultural de la provincia, contribuyendo a ampliar los espacios de lectura y difusión para nuevas producciones literarias.

El evento contará con la participación de representantes de la institución organizadora del certamen y de la Editorial de Entre Ríos (EDER), organismo de la Secretaría de Cultura de la provincia.

La actividad será libre y gratuita.