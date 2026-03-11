Últimos días para inscribirse a la capacitación virtual en mediación de artes escénicas y gestión de públicos

La Red Federal de Teatros mantiene abierta la convocatoria para su nueva capacitación virtual titulada "Mediación en artes escénicas y gestión de públicos", orientada a profesionalizar a los equipos de trabajo de las salas de todo el país. La propuesta, que se desarrollará bajo una modalidad sincrónica a través de plataformas digitales, dará inicio el martes 31 de marzo y se extenderá durante seis jornadas. La iniciativa propone brindar herramientas teóricas y prácticas que permitan a los gestores culturales, productores, docentes y artistas diseñar estrategias efectivas para acercar las artes escénicas a la comunidad.

La formación estará a cargo de Sonia Jaroslavsky y Aimé Pansera, ambas especialistas integrantes del área de Gestión de Públicos del Teatro Nacional Cervantes, quienes contarán además con la participación de profesionales invitados de las provincias de Buenos Aires y Santa Cruz. A lo largo del programa, se abordarán conceptos fundamentales como la mediación cultural y educativa, la formación de espectadores y la accesibilidad cultural. La cursada contempla una carga total de 18 horas distribuidas en encuentros de tres horas cada uno, sumando un total de 35 horas cátedra si se tiene en cuenta el tiempo estimado para lecturas, investigación y la producción escrita de los participantes.

En cuanto a los requisitos de admisión, el programa está dirigido prioritariamente a personas que se desempeñen en las salas que integran la Red Federal de Teatros. No obstante, aquellos interesados que no formen parte directa de estos espacios podrán postularse siempre que cuenten con el aval o apadrinamiento formal de una sala que sí integre la red. Para ello, necesitarán completar una nota formal. En este sentido, cada institución tiene la posibilidad de postular a más de un integrante, siempre y cuando el perfil de la sala se encuentre debidamente cargado en el micrositio de la Red Federal. Al finalizar el trayecto, se otorgará un certificado digital de carácter nacional que acreditará la participación completa de quienes hayan cumplido con la totalidad de las horas previstas en el cronograma de cursada.

El cronograma detallado establece que las clases se dictarán todos los martes, desde el 31 de marzo hasta el 5 de mayo, en el horario de 14 a 17. El primer encuentro servirá como introducción a los públicos culturales, y en las sesiones subsiguientes profundizarán en la mediación con comunidades y dispositivos específicos para la formación de espectadores. La penúltima jornada estará dedicada exclusivamente a la accesibilidad cultural, finalizando el ciclo el 5 de mayo con una instancia de debate y la presentación de proyectos elaborados por los alumnos.

La inscripción puede realizarse a través de este formulario.