Abren las inscripciones para el inicio de las actividades deportivas en el Parque Berduc

El Parque Deportivo Escolar “Enrique Berduc” abrió las inscripciones para las actividades deportivas que se desarrollarán durante el ciclo lectivo 2026, dando inicio a una nueva etapa de propuestas destinadas a niños, jóvenes y adultos en Paraná.

Más de 800 personas participaron de las Acciones de Verano en el predio, una iniciativa impulsada por el gobierno de Entre Ríos, a través del Consejo General de Educación (CGE), que promovió espacios de recreación, aprendizaje y actividad física en un entorno cuidado. En toda la provincia, cerca de 15.000 alumnos formaron parte de estas actividades, que estuvieron a cargo de profesores de educación física.

La directora del parque, Silvia Michou, señaló que durante la temporada se registraron alrededor de 1.200 personas inscriptas en el Berduc, con una participación efectiva cercana a los 800 concurrentes.





Asimismo, precisó que un tercio de los asistentes fueron niños y que las propuestas se desarrollaron con el objetivo de garantizar el acceso al deporte y al uso de las instalaciones en un entorno cuidado y formativo.

Entre las actividades realizadas se destacó la colonia acuática matutina destinada a niños de cuatro a 14 años. Por la tarde, se ofrecieron clases de natación -tanto de enseñanza como de perfeccionamiento- para distintas edades, espacios de aquagym y horarios de pileta libre, brindando a la comunidad un ámbito propicio para la práctica deportiva, la recreación y la promoción de hábitos saludables durante el verano.

De cara al ciclo lectivo 2026, Michou adelantó que el parque ya organiza las propuestas que se desarrollarán durante el año, entre ellas iniciación deportiva, mini atletismo, gimnasia para adultos y básquetbol recreativo, actividades que buscan seguir fortaleciendo el acceso al deporte y la actividad física para toda la comunidad.