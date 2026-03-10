Disney prepara un homenaje a Hannah Montana con fans en vivo y material nunca visto

Disney Plus difundió las primeras imágenes oficiales de Miley Cyrus en la piel de Hannah Montana, el papel que la lanzó a la fama y el estrellato mundial, a 20 años del estreno de la serie.

La plataforma de streaming preparó un especial por el festejo del aniversario número 20 de la exitosa serie juvenil, que busca repasar el personaje de Hannah, el impacto que tuvo en su generación y el vínculo de Miley con sus fanáticos.

El formato elegido para la celebración combina un híbrido entre documental y especial de televisión, con audiencia en vivo reaccionando a Miley, personificada como Hannah, siendo entrevistada por Alex Cooper, creadora del podcast Call Her Daddy.

El proyecto tiene fecha de estreno para el próximo 24 de marzo, el día que se cumplen las dos décadas del estreno.

Esta mañana, salieron a la luz las primeras imágenes de la actriz y cantante luciendo su emblemática peluca rubia con flequillo, así como también un atuendo lleno de brillos, típico de Hannah.

Disney prepara un homenaje a Hannah Montana con fans en vivo y material nunca antes vistoSegún lo que se pudo ver en algunos adelantos, Disney rearmó algunos de los sets más icónicos de la serie; como el vestidor secreto de Hannah y la sala de la casa de los Stewart en Malibú.

Disney prepara un homenaje a Hannah Montana con fans en vivo y material nunca antes vistoSe espera que la cantante brinde un show acústico de algunos de sus temas más recordados, como The best of both worlds, “Nobody's Perfect” y “The climb”. Además, prometen mostrar material nunca antes visto en pantalla.

Fuente: Noticias Argentinas.