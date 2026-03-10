Para Gastón Bagnat “aun subiendo las edades a las nacionales los aportes seguirían siendo del 19%”

El presidente de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos, Gastón Bagnat, dio detalles en el programa de televisión “Fuera de Juego” (Somos Entre Ríos) de las reformas propuestas a la ley jubilatoria entrerriana. También ratificó que el porcentaje de aportes de los trabajadores entrerrianos, notablemente superior al de los nacionales, no se reduciría. “Nosotros tenemos un sistema que es 100% por aportes. En esa parte, Nación tiene sistemas mixtos, con moratorias, se financian con impuestos, es distinto el sistema”, explicó el funcionario del gobierno provincial.

“El gobernador está proponiendo y no posponiendo, algo que es muy importante, actualizar una ley que tiene más de 30 años, que tiene un mucho desgaste y que hay que hacerla sostenible y que, precisamente esa preocupación, es porque los 120.000 activos que tiene la provincia se puedan jubilar con el 82% del bruto. Esto merece medidas, y lo peor que se puede hacer en este momento, es no hacer nada. Esto no tendría que ser un conflicto, sí obviamente un debate y por eso lo hemos encarado así, con un borrador, con reuniones con todos para poder tener devoluciones, y Dios quiera, propuestas. Antes de que se llegue a un proyecto y que se vote en la legislatura, estamos agotando todas las instancias para que, los distintos actores del sistema estatal tengan algo para decir, es el momento”.

“Aun subiendo la edad, los aportes seguirían siendo del 19%, no se bajarían al porcentaje de los nacionales”

Con respecto a si una suba de la edad jubilatoria implicaría reducir los aportes del 19% que hacen los trabajadores provinciales -y en Nación es mucho menor- Bagnat fue categórico: “Nosotros tenemos un sistema que es 100% por aportes, en esa parte, Nación tiene sistemas mixtos, con moratorias, se financian con impuestos, es distinto el sistema. Lo cierto es que la armonización para que ellos nos paguen el déficit, como dice el Pacto Fiscal de 2017, requiere que nosotros cumplamos con los principales requisitos de las variables de ANSES, entre ellos la edad. Entonces, muchos de los casos que nosotros llevamos de nuestra base de datos son descartados porque no cumplen con la edad nacional. Eso tiene dos vías de solución. una por la armonización y otra porque realmente hace 30 años que no se tocan las edades en nuestra ley y realmente hoy ya tenemos un desfasaje con el resto de los sistemas. Entonces, sin cambiarle el plan de vida a nadie, sin que mañana al otro día que se pueda votar una ley la gente se encuentre con algo que se aplica inmediatamente. Sí hay que discutir la edad final, que creo que tiene que ser la nacional, y la gradualidad a partir de qué año se empieza a aplicar. Esa es parte de la discusión que creo que sería bueno que se dé en estos días y que ojalá los distintos actores se animen a participar y a dar su opinión. Nosotros tenemos 19 puntos porque, se subieron 3 con el esfuerzo de todos los empleados y los trabajadores. Lo que pasa es que estábamos muy lejos, digamos, estábamos con una ecuación activo-pasivo de 1,80 por cada jubilado y el óptimo empieza a partir de los 3.50. Entonces, ese desgaste que tiene el sistema, que por lo pronto va a seguir, naturalmente lo va a seguir teniendo, necesita que se ajusten otras variables para poder sostenerlo”.

“Los sectores con jubilaciones especiales, deberán continuar con los aportes extras hasta llegar a la edad ordinaria”

En referencia al 3% que el actual gobierno determinó como aporte extra a aquellos que tienen jubilaciones especiales como los docentes y la posible extensión de los mismos hasta la fecha de jubilación ordinaria que se equipararía con Nación, Bagnat expresó en el programa de televisión “Fuera de Juego” (Somos Entre Ríos): “La idea es que precisamente, el régimen especial se pueda seguir sosteniendo, la persona tenga el derecho a elegir jubilarse, pero sí tenga que completar los aportes hasta la edad de la jubilación ordinaria, que es lo que la actual ley ya contemplaba y nunca se aplicó. Eso es fundamental”

Sobre la posibilidad que aquel que no haya aportado sobre determinados códigos como activo, no recibiría el 82% sobre los mismos, el Presidente de la Caja de Jubilaciones y pensiones destacó que “esa es la movilidad que tenemos por ley y como tenemos un Estado muy descentralizado, que hay más de 80 escalafones que pueden hacer eso, a lo largo de los años se produce una distorsión muy muy grande y hoy el sistema no lo resiste. Hoy el sistema plantearse jubilar a los 120.000 activos con esa foto es prácticamente dejar librado a la suerte algo que no se puede dejar”.

Ante el supuesto de que se genere un nuevo código a los agentes en actividad y que los incrementos salariales se coloquen allí, lo cual implicaría el congelamiento salarial de aquellos pasivos que no lo aportaron anteriormente, Bagnat negó tal posibilidad. “No, porque cuando uno habla refleja las dos cosas. O sea, refleja el acompañamiento de la mejora salarial del activo. Lo que no puede hacer es atender a 80 disparidades distintas. Vamos a poner el ejemplo de OSER. Se dio en el 2023 un incremento del adicional al 100% y un 100% sobre la antigüedad. Eso y con 5 años de retroactividad. Bueno, eso después hubo que pagárselo a los jubilados, que están uno a uno en el OSER y no habían aportado sobre eso. Bueno, eso hizo que el jubilado mejorara un 73% el haber con relación al activo. y eso no se puede sostener. Eso a lo largo de los años y multiplicado por los 80 regímenes es lo que hace que hoy no tenga límite y no tenga forma de contenerse todo lo que está pasando entonces, que obviamente el jubilado de OSER tiene que recibir un índice un incremento de movilidad que refleje la movilidad del activo, estamos totalmente de acuerdo, pero no podemos hoy estar librados a paritarias y adicionales de activos que una vez que están consumadas hay que trasladarlas automáticamente”.

“No estoy de acuerdo con los aumentos salariales en negro”

Respecto a los aumentos de montos fijo en negro otorgados recientemente por el gobierno provincial, Bagnat se mostró en desacuerdo con los mismos. “Yo me opongo a eso y lo he hecho siempre. Tiene su explicación, en que mientras no haya una reforma estamos hablando de medidas de emergencia una tras de otra. Entonces lo tomo como una medida transitoria de emergencia que obviamente va en contra de la dirección que hay que tomar de las medidas, pero que también tenía que ver con actualizar un haber en un momento de la forma más rápida y viable posible. Pero para que eso no pase y no se repita en el tiempo, hay que hacer una reforma precisamente”.

Ante el riesgo que algunos sectores habían planteado sobre la reducción de haberes de los actuales jubilados en al aplicarse una nueva base, Bagnat también negó dicha posibilidad “no es retroactivo eso, obviamente no se aplica nada retroactivo, sino que se va a seguir calculando de la misma forma. Lo único que se propone, que es lo que hay que debatir es la base de cálculo de la historia laboral, nosotros consideramos que el sistema fue generando anticuerpos y por decirlo de una manera gráfica, todos se iban poniendo de acuerdo para irse tope de gama y eso el sistema no es la realidad de la historia laboral de uno. Uno no ingresó como gerente a una empresa, empieza ordenanza, después va subiendo. Ampliar la base de la historia laboral hace un poco más de justicia a cada historia laboral, que son todas distintas, porque una persona no tiene los mismos aportes que su compañero de oficina. Tiene situaciones que van cambiando en los años. Nosotros creemos que empezar a debatir una base de cálculo más amplia ayudaría al sistema a poder sostener el 82 del bruto”.

Respecto a las ya conocidas y cuestionadas “jubilaciones de privilegio” para gobernador y vice de la provincia y de las cuales el proyecto de derogación presentado por el gobernador duerme en el Congreso de la provincia, Bagnat minimizó en el programa de televisión “Fuera de Juego” (Somos Entre Ríos) el impacto económico en la Caja Provincial: “Económico mínimo. Nada. Son muy pocas personas. ahora, ¿tenemos todo claro que es este gobernador el que presentó el proyecto para derogarla que tiene media sanción de diputados y que falta la media sanción del Senado? Es fundamental decirlo, porque si no, no estamos precisamente enumerando las cosas que están bien y si las que están mal y si hay alguien que tomó una decisión de terminar con los contratos de obra que eran con monotributo y que aporten a la provincia y pedir que se deroguen esas jubilaciones fue el gobernador Frigerio. Es una jubilación que tiene un rango medio para abajo y digamos el monto que percibe, obviamente está por encima del promedio, pero tampoco es de la de los escalafones más altos En este momento, este mes, no les sabría decir, pero son jubilaciones que hoy estaban, son muy pocas, les insisto, son muy poquitas las personas que las están cobrando, entre 5 y 6 millones, una cosa así, estarán cobrando. Estamos totalmente todos de acuerdo en que hay que derogarla y que se presentó el proyecto. Tampoco hay que hablar de jubilación y privilegio en Entre Ríos porque no existe, nadie es diputado cuatro años y se jubila, cualquier persona puede haber sido cuatro años diputado, pero necesita complementar los 30 de aporte y tener la edad de la jubilación ordinaria. Es verdad que nueve de cada diez opiniones o llamados en redes sociales, malinterpretan esto y tienen toda la razón para indignarse y malinterpretarlo. Pero la realidad es que las graciables a exgobernadores y vice son muy poquitas y se pidió la derogación. y del resto todos tienen que cumplir con los 30 años de aportes”, finalizó el Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos, Gastón Bagnat.

Programa de televisión “Fuera de Juego” (Somos Entre Ríos)