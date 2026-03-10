“El equipo sabe que puede dar más”, indicó Maximiliano Acevedo

Maximiliano Acevedo advirtió que Tomás de Rocamora de Concepción del Uruguay “sabe que puede dar más” en la Liga Argentina de Básquetbol, pese a que lucha por despegarse de las últimas posiciones de la Conferencia Sur. “Vamos a trabajar para revertir esta situación”, manifestó, aunque no se mostró preocupado por la ubicación en la tabla.

"Todavía nos quedan varios partidos por jugar y tenemos la posibilidad de cambiar la cara de lo que fue la gira. El equipo sabe que puede dar más y vamos a trabajar para revertir esta situación", afirmó sobre las derrotas en Mar del Plata, Viedma y Bahía Blanca.

"Nos dejó una sensación amarga por haber perdido el primer partido. Después tuvimos tres muy buenos juegos, pero no pudimos cerrarlos de la forma que buscábamos. Por cómo se dieron los partidos, sentimos que podríamos habernos traído algo más de la gira", aseguró el misionero.

Acevedo, que promedia 8 puntos y 5.8 rebotes en 19.2 minutos, también habló del partido de este martes ante el líder Provincial de Rosario y se mostró entusiasmado: "Con muchas ganas, sobre todo para demostrar que lo de la gira fue más una cuestión de cansancio, ánimo y el desgaste de tantos partidos seguidos. Va a ser un juego peleado y con mucho roce, vamos a tratar de repetir acá el buen juego que hicimos y dar lo mejor para ganarlo como local".

El otro objetivo del equipo es poder meterse en la Reclasificación a sabiendas que la mayoría de los juegos que restan son en la ruta. "Puede ser un desafío, pero vamos a trabajar para mejorar cuando jugamos de visitante. La idea es poder llevarnos algunos de esos partidos, que van a ser clave para no quedar en los últimos lugares y pelear por la clasificación", indicó el ex Oberá Tennis Club.

Prensa Rocamora