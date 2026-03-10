El gobernador Rogelio Frigerio inauguró el parque solar del frigorífico Fepasa en Concepción del Uruguay

El gobernador Rogelio Frigerio y el intendente de Concepción del Uruguay, José Eduardo Lauritto, en la inauguración del parque solar del frigorífico Fepasa.

El gobernador Rogelio Frigerio participó de la inauguración del parque solar del frigorífico Fepasa, en Concepción del Uruguay. Allí expresó su “enorme orgullo” por esta inversión, pese a las dificultades económicas; y valoró a los empresarios “que saben que las exigencias del presente y del futuro obligan a tener alternativas en el insumo energético, uno de los más importantes en este tipo de emprendimientos”.

“Nosotros, desde el gobierno, en estos momentos tan difíciles tenemos un rol muy importante, que es estar al lado; no viendo qué te puede sacar el Estado, como solía ocurrir, sino en qué podemos ayudar, a veces sin plata”, dijo el mandatario, quien estuvo acompañado por el secretario de Energía, Jorge Tarchini; el presidente de la empresa, Marcos Ligato, y el intendente local, José Lauritto.

Calificó a la generación de energía como “un hecho bastante novedoso en nuestra provincia” y mencionó que “cuando asumimos había seis generadores privados de energía, producto de normativas que generaban impedimentos; y en estos dos años aumentó 4300 por ciento. Pasamos de seis a 266 plantas como esta en la provincia”.

Resaltó luego la inversión de más de 3 millones de dólares por parte de la empresa, con asistencia crediticia del Estado, a través del Consejo Federal de Inversiones (CFI). En ese marco, hizo notar que “Entre Ríos es la primera provincia en obtener crédito del CFI de todo el país, más de 35.000 millones de pesos; y eso también es estar y gestionar para ver de dónde podemos sacar algo para apoyar a nuestros empresarios”, consignó el portal oficial del gobierno provincial.

También celebró la próxima incorporación de Fepasa al Régimen de Incentivo a Nuevas Inversiones (RINI), “ese instrumento que tiene la provincia en esta coyuntura tan difícil para impulsar precisamente a la inversión y a la generación de empleo”. De este modo, la firma “se va a sumar a los casi 100 empresarios que ya lo han obtenido, que ya han firmado esta exención impositiva por unos 15 años, en donde, por todo lo nuevo de la inversión, no se pagan impuestos provinciales, ni municipales en los acuerdos que tenemos con varios intendentes”.

Apostar al futuro

Por su parte, el presidente Fepasa, Marcos Ligato, dijo estar “orgulloso de poner en marcha el parque solar más grande de la provincia” y aseguró que “lo que se viene es la energía renovable para poder bajar costos, ser eficientes y pensar un poco en el medio ambiente. Es lo que está apuntando el mundo”, destacó el portal oficial del gobierno provincial.

El parque fotovoltaico inaugurado cuenta con 2.880 paneles solares instalados en una superficie de dos hectáreas, con una potencia de dos megavatios y una producción estimada de 3.000 megavatios hora por año. La energía generada permitirá abastecer el consumo de la planta frigorífica e inyectar el excedente a la red de distribución eléctrica. Además, se estima que la iniciativa permitirá reducir alrededor de 750 toneladas de dióxido de carbono por año. El frigorífico cuenta con 651 empleados y una estructura productiva integrada, que incluye planta de incubación, planta de alimentos balanceados, granjas propias y más de 74 granjas integradas en la provincia.