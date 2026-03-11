Graciela Ianuzzo, Belén Zavallo y Mariana Bolzán protagonizan una nueva edición de El verso inclinado

Este viernes 13 de marzo se llevará a cabo una nueva jornada del ciclo literario denominado "El verso inclinado", el cual tendrá lugar a partir de las 20 en las instalaciones del Centro Cultural Juan L. Ortiz, ubicado en el Boulevard Racedo 250 de la capital entrerriana. La velada contará con la participación de las escritoras y lectoras Graciela Ianuzzo, Belén Zavallo y Mariana Bolzán.

La propuesta apunta a democratizar el acercamiento a las producciones literarias de la región. Durante la noche, las tres protagonistas invitadas compartirán una selección de textos y poemas, recorriendo diferentes estilos y temáticas que forman parte de su labor creativa.

Para acompañar la propuesta, se pondrá en funcionamiento un puesto gastronómico y una barra de bebidas.

La actividad será libre y gratuita.