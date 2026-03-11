Diputados debatieron con especialistas un proyecto sobre conservación de la fauna silvestre autóctona

La Comisión de Recursos Naturales y Ambiente de la Cámara de Diputados analizó este lunes el proyecto de ley de Conservación de la Fauna Silvestre de Entre Ríos (Expte. 28.521), de autoría del diputado Juan Manuel Rossi (JxC-Paraná), una iniciativa integral que busca reemplazar la Ley de Caza N° 4.841 vigente desde 1969, con el objetivo de asegurar la conservación de las especies de fauna silvestre autóctona en sus hábitats naturales.

Esta primera reunión de comisión contó con la participación de especialistas invitados: José Osinalde (Dirección de Estudio y Conservación de Recursos Naturales de Entre Ríos), Sonia Canavelli y Laura Addy Orduna (Estación Experimental Agropecuaria Paraná - INTA), Gabriel Bonomi (CEYDAS - Centro para el Estudio y Defensa de las Aves Silvestres) y Silvina Verón (Aves Argentinas).

“Este proyecto fue construido mediante un proceso participativo multisectorial que aborda problemas complejos tales como el control de la fauna exótica invasora, la caza deportiva y dispositivos de rescate y atención de animales heridos, entre otros. Con una ley que tiene más de 50 años, hoy dimos un paso más al plantear el debate en comisión con el aporte de especialistas que trabajan todos los días en la protección de nuestra biodiversidad”, destacó Rossi, presidente de la Comisión.

El proyecto propone un cambio de paradigma: pasar de una legislación enfocada en el aprovechamiento de la fauna mediante la caza, a una que priorice la conservación de la fauna silvestre autóctona en sí para enriquecer la diversidad de especies animales silvestres. Entre sus ejes principales se encuentran la creación de dispositivos de rescate y atención para la fauna herida, estrategias de repoblación y reintroducción de especies amenazadas, control de fauna exótica invasora, regulación con criterios científicos de la caza deportiva, la creación de un Departamento de Fauna para la fiscalización y el reconocimiento del Estado entrerriano del Acuerdo de Escazú en materia de fauna silvestre y autóctona.

“Si bien Entre Ríos alberga una notable biodiversidad con más de 380 especies de aves, 59 de mamíferos, 53 reptiles y 43 anfibios; varias especies se encuentran amenazadas. Por ejemplo: unas 41 especies de aves (como el tordo amarillo), 8 especies de mamíferos (como el aguara guazú), 14 reptiles y 4 anfibios”, advirtió el legislador.

Asimismo, la comisión aprobó el proyecto de la diputada Gabriela Lena (Expte. 27.541) que establece la ceremonia escolar “Compromiso ambiental para la protección del patrimonio natural de Entre Ríos” el 5 de junio de cada año, en ocasión del Día Mundial del Medio Ambiente.