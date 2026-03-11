“El ajuste nacional deja sin margen a la provincia”, advirtió Sanzberro tras el encuentro con Frigerio

“El desfinanciamiento brutal al que el gobierno nacional está sometiendo a la provincia no puede justificar que el costo del ajuste recaiga principalmente sobre trabajadores y jubilados entrerrianos”, expresó el senador Víctor Sanzberro (PJ-Victoria) tras el encuentro del gobernador Rogelio Frigerio con diputados y senadores de las comisiones de Presupuesto y Legislación General por la Caja de Jubilaciones de Entre Ríos.

"El equilibrio de la Caja debe lograrse con una mirada integral sobre su financiamiento: recuperando deuda histórica de Nación, auditando distorsiones internas, asegurando que cualquier cambio sea gradual y equitativo, y preservando los derechos adquiridos de los docentes, la policía, los trabajadores de la salud y de quienes sostienen al Estado con su trabajo diario”.

El legislador justicialista remarcó a través de un comunicado de prensa la necesidad de contextualizar con precisión la situación financiera provincial antes de avanzar en cualquier análisis o solución.

“Algo hay que hacer con el déficit previsional, en eso coincidimos todos. Pero primero debemos contextualizar con precisión por qué ya no hay margen para atenderlo como antes”, señaló Sanzberro.

En ese sentido, advirtió que “la situación actual de la Caja no se origina exclusivamente en decisiones provinciales. El déficit previsional se agravó con el desfinanciamiento brutal al que el gobierno nacional somete a la provincia y la deja en modo de supervivencia financiera”.

“Las políticas económicas impulsadas por el presidente Javier Milei -y que la gestión provincial acompaña- eliminaron asignaciones no automáticas, redujeron drásticamente la coparticipación real por la recesión inducida y mataron la recaudación provincial. El desempleo formal derrumba el consumo, las ventas y los ingresos fiscales. Eso explica la urgencia desesperada con la que se impulsa esta reforma: es reacción forzada a un combo que nos asfixia desde Nación”, agregó el senador.

Sin embargo, enfatizó que “esa falta de margen no puede justificar que el costo del ajuste recaiga principalmente sobre trabajadores y jubilados".

El senador victoriense cuestionó además prácticas que debilitan el financiamiento de la Caja: “El Estado provincial tampoco puede desfinanciar el sistema. No es coherente otorgar aumentos salariales no remunerativos -como los decretados recientemente-, que no generan aportes jubilatorios y profundizan el desequilibrio”.

Finalmente, Sanzberro subrayó que una reforma de esta envergadura requiere “diagnóstico serio, debate institucional amplio y consenso social genuino”.