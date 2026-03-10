Avanzan gestiones para construir una estratégica circunvalación en Nogoyá

El encuentro tuvo como objetivo avanzar en el análisis de aspectos técnicos, administrativos y ambientales vinculados al proyecto de circunvalación que se proyecta para la ciudad, una obra considerada estratégica tanto para Nogoyá como para la provincia de Entre Ríos y la Región Centro.

El intendente de Nogoyá, Bernardo Schneider, mantuvo una reunión de trabajo con representantes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el director de Vialidad Provincial de Entre Ríos, Ezequiel Donda, y el titular de la Unidad Ejecutora Provincial, Gustavo Cusinato, quienes estuvieron acompañados por sus respectivos equipos técnicos.

La iniciativa impulsada por el municipio y considerada por el gobierno provincial, contempla la construcción de una traza que permitirá vincular la ruta nacional Nº 12 con la ruta provincial Nº 26, facilitando la circulación vehicular y, particularmente, el tránsito del transporte de carga que utiliza este corredor vial.

Según se informó durante la reunión, el proyecto se enmarca en un corredor bioceánico de importancia regional, por el cual circula gran parte del transporte internacional y de la producción que se genera en Entre Ríos y en la Región Centro del país. Se trata de una vía estratégica para el comercio entre Brasil, Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay.

Las autoridades destacaron que la obra no solo contribuirá a ordenar el tránsito pesado y proteger de inundaciones a la ciudad, sino que también mejorará la seguridad vial y fortalecerá la conectividad y la logística productiva de la provincia.

El proyecto es impulsado por el gobierno de Entre Ríos y se prevé que pueda ejecutarse con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo, en el marco de un plan de infraestructura destinado a mejorar corredores viales estratégicos para el desarrollo económico de la región.