El paranaense Luciano Vicentín fue protagonista en el programa de Mario Pergolini

Luciano Vicentín sigue dando de qué hablar, y esta vez no fue únicamente por sus potentes remates o sus grandes actuaciones con la camiseta de la Selección Argentina de Vóley. El talentoso receptor punta oriundo de Paraná se convirtió en el centro de atención tras una sorpresiva y elogiada intervención en el universo del icónico conductor Mario Pergolini.

En un cruce impensado entre el deporte de alto rendimiento y el mundo del streaming, la figura del voleibolista entrerriano se hizo notar, generando una rápida reacción por parte de los fanáticos en las redes sociales. El segmento, marcado por el tono descontracturado, dinámico e irónico que históricamente caracteriza a los formatos impulsados por Pergolini, logró sacar a Vicentín de su hábitat natural de la red y el taraflex para mostrar su faceta más carismática y relajada ante el público.

El fragmento exacto que capturó este gran momento mediático fue compartido a través de las redes sociales y no tardó en captar la atención de los usuarios. En el video, se puede apreciar la intervención que dejó a más de un seguidor paranaense con una sonrisa llena de orgullo al ver a un representante local en un espacio de tanta visibilidad.

Un embajador del deporte local

Para quienes siguen de cerca el deporte, no es novedad que el nombre de Luciano Vicentín viene pisando cada vez más fuerte a nivel nacional e internacional. Como pieza clave en el esquema del equipo albiceleste y uno de los máximos exponentes del vóley entrerriano, apariciones mediáticas de este tipo en programas de alcance masivo ayudan enormemente a acercar su figura —y la disciplina en general— a nuevas audiencias que quizás no consumen vóley de manera habitual.

Mientras continúa enfocado en su exigente calendario deportivo para seguir haciendo historia al más alto nivel, este guiño mediático junto a un peso pesado de la comunicación como Mario Pergolini quedará, sin dudas, como una gran anécdota en su cada vez más ascendente trayectoria.

Fuente: Ahora