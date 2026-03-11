Viale ultima los detalles para la sexta edición del Festival con Sabor a Pollo

La localidad de Viale se prepara para recibir una nueva edición del Festival con Sabor a Pollo, que tendrá lugar este sábado 14 de marzo en el predio del Paseo Ferroviario. El evento, organizado con el propósito de celebrar las tradiciones locales y fortalecer la identidad gastronómica de la región, contará con una cartelera artística de renombre y diversas actividades para toda la familia. El evento busca poner en valor la producción avícola característica de la zona a través de un concurso de cocineros y una feria de emprendedores.

La propuesta musical para este año integra géneros variados que representan la cultura popular de la provincia y la región. Entre las figuras principales estarán Monchito Merlo, Juan Manuel Bilat, Maravillas Alemanas, el Grupo Cali, Gabriel Cáceres junto a Popi Giménez y Los Mansos del Chamamé.

Uno de los atractivos más importantes de la noche será el tradicional concurso de cocineros, donde los equipos competirán para determinar quién logra la mejor preparación de pollo, basado en las destrezas culinarias y las recetas típicas de los participantes locales. En paralelo al certamen de cocina, el predio contará con un sector dedicado a stands de artesanos y emprendedores, donde se podrán adquirir productos regionales, trabajos en cuero, madera y diversas manufacturas.

Las últimas entradas quedan disponibles a un valor de $15.000 y pueden adquirirse a través de Simplepass.