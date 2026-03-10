Aranguren: el pedido para revisar la modalidad NINA llegó al CGE y esperan una pronta definición

El planteo realizado por familias de la Escuela Nº 102 “17 de Agosto” de Aranguren ya se encuentra en el Consejo General de Educación bajo el expediente Nº 3348151. Los padres solicitaron además un pronto despacho y una medida de no innovar mientras se analiza el caso.

El planteo realizado por padres de la comunidad educativa de la Escuela Primaria NINA NEP Nº 102 “17 de Agosto” de Aranguren para revisar la obligatoriedad de la modalidad de jornada extendida continúa avanzando en el ámbito administrativo provincial.

El petitorio, acompañado por 163 firmas de madres, padres y tutores, fue presentado inicialmente en la institución educativa y posteriormente elevado por las vías correspondientes hasta el Consejo General de Educación de Entre Ríos, donde actualmente tramita bajo el expediente Nº 3348151 y se encuentra en etapa de evaluación.

Según informaron los padres, el pedido se fundamenta principalmente en cuestiones edilicias, organizativas y pedagógicas vinculadas al funcionamiento de la jornada extendida en la única escuela primaria de la localidad.

Entre los argumentos planteados se mencionan dificultades para albergar simultáneamente todas las divisiones dentro del edificio escolar, lo que obliga a desarrollar actividades en espacios abiertos y a la intemperie. También se señala el impacto que la extensión horaria tiene sobre la participación de los alumnos en actividades deportivas, recreativas o culturales fuera del ámbito escolar.

Las familias también remarcan que la Escuela Nº 102 es la única institución primaria del pueblo, por lo que consideran necesario que el sistema educativo contemple la diversidad de realidades familiares, laborales y organizativas existentes en la comunidad.

Nuevas gestiones realizadas

Mientras el expediente se encuentra en análisis, en los últimos días los padres realizaron nuevas gestiones ante las autoridades educativas.

Por un lado, se presentó ante el Consejo General de Educación una nota de Pronto Despacho, solicitando que el organismo se expida a la mayor brevedad posible respecto del planteo realizado.

Además, se elevó una solicitud de medida de “No Innovar”, con el objetivo de que, hasta tanto se resuelva el expediente, no se produzcan consecuencias directas sobre los alumnos, como por ejemplo el cómputo de inasistencias.

En paralelo, padres de la institución mantuvieron reuniones con autoridades educativas departamentales. El pasado jueves 5 de marzo se concretó un encuentro encabezado por la Supervisión correspondiente, donde se realizó un relevamiento de opiniones que formará parte de un informe a elevar al Consejo General de Educación.

Durante esa instancia, los padres presentes pudieron expresar su posición respecto a la modalidad de jornada extendida. Desde la institución educativa también se instó a aquellas familias que no pudieron asistir a la reunión a acercarse en otro momento para formalizar su postura, con el objetivo de contar con un relevamiento lo más amplio posible de la comunidad educativa.

Derechos de los niños y rol de las familias

En su planteo, las familias también invocan el Artículo 128 de la Ley de Educación Provincial Nº 9.890, que reconoce el derecho y la responsabilidad primaria de las familias en la educación de sus hijos, así como lo establecido por la Convención sobre los Derechos del Niño, que establece que en todas las decisiones que involucren a niñas, niños y adolescentes debe primar el interés superior del niño.

En ese marco, los padres manifestaron su voluntad —respaldada por el petitorio presentado— de que sus hijos puedan cumplir jornada simple, entendiendo que dicha modalidad resulta más adecuada para la realidad familiar y social de la comunidad.

Desde el grupo de familias que impulsó la iniciativa señalaron que el objetivo del planteo es abrir una instancia de análisis y diálogo que permita encontrar una alternativa que contemple tanto la educación formal como el desarrollo integral de los niños, aguardando ahora una respuesta oficial de las autoridades provinciales.