Básquet asociativo: con dos cotejos comenzará el Torneo Apertura 2026

Estudiantes será uno de los equipos que saltará a la cancha en el inicio del Torneo Apertura de la APB.

Se pondrá en marcha una nueva edición del Torneo Apertura que organiza la Asociación Paranaense de Básquet (APB). Será con la disputa de dos encuentros: Sionista frente a Quique Club y Estudiantes ante Olimpia. El resto de la jornada se irá desarrollando en los próximos días

En el comienzo de la actividad asociativa, el encuentro más sobresaliente de la primera jornada será Estudiantes ante Olimpia, en choque de dos elencos con serias pretensiones al título, señala Paraná Deportes.

El CAE y el CAO se reforzaron y mucho para intentar ir por la consagración. Ambas entidades apostaron fuerte y ficharon a jugadores de talento y experiencia, por lo que conformaron plantilla con recursos y cualidades.

Desde ya, tanto Estudiantes como Olimpia deberán traducir esas intenciones al campo de juego. Qué mejor desafío para los dos de arrancar con un exigente examen.

En el otro partido de este martes, Sionista y Quique se verán las caras. Los dos elencos vienen de debutar en la Liga Federal, su principal objetivo en esta mitad de año. Una incógnita es saber cuál será el potencial con los que ambos equipos saldrán a jugar este martes por la noche.

La primera fecha

Martes

A las 21.30, Sionista-Quique Club

A las 21.45, Estudiantes-Olimpia

Miércoles

A las 21.30, Talleres-Recreativo

A las 21.30, Echagüe-Paracao

Fecha a confirmar

Ciclista-Patronato

Unión-Rowing