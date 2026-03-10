Empresarios sorprendidos por las críticas y los embates de Milei y un mensaje a inversores con gusto a poco

En el segundo día de agenda en la Argentina Week, el Presidente Nación, Javier Milei, se reúne con empresarios, CEOs y fondos de inversión.

Los renovados ataques de Javier Milei contra los “empresarios prebendarios”, con foco en Paolo Rocca, de Techint, y Javier Madanes Quintanilla, de Fate-Aluar, no pasaron desapercibidos entre los cerca de 400 referentes de compañías, inversores y líderes del mundo financiero que lo escuchaban atentamente en el piso 15 de la sede del JP Morgan, en esta ciudad.

“Fue innecesario, no me gustó esa parte. Creo que no era el ámbito adecuado para hacerlo”, señaló al diario La Nación uno de los banqueros más importantes del país, que resumió el sentimiento generalizado de los presentes en la primera jornada de la “Argentina Week”.

“Creo que [Milei] subió muy fuerte la apuesta. No me gustaría estar en los zapatos de Rocca y de Madanes Quintanilla", resumió otro importante ejecutivo, sorprendido por el tono del Presidente, enfático, gestual y en ocasiones con golpes contra el atril. “Va a morir con las botas puestas”, evaluó el directivo, de un importante holding multinacional.

“El Presidente arrancó muy tranquilo... pero después fue muy directo en el ataque. No sé si está bueno hacerlo en este ambiente”, dijo otro de los banqueros presentes. Los gestos en su rostro demostraban cierto inconformismo con el discurso del mandatario libertario. “Le podría haber hablado más a los inversores”, señaló.

Milei remarcó durante los primeros minutos de su discurso sus “enfrentamientos con Paolo Rocca y con Madanes Quintanilla”, y los catalogó de “empresarios prebendarios”. Y luego apuntó con otro dardo directo contra el dueño de Fate y Aluar: “Al margen de que ese empresario amenazó y apretó al Gobierno y nos tiró 920 trabajadores en la calle”.

Esas críticas “son justas”, argumentó el canciller Pablo Quirno, que acompaña a Milei en su gira por Estados Unidos y lo escuchó sentado en la mesa central de la sala.

“La generalización de las críticas a las empresas no es positiva. Ahora, conozco mendocinos que van a comprar neumáticos a Chile porque están más baratos. En algún punto estoy de acuerdo con Milei”, dijo el gobernador Alfredo Cornejo ante una pregunta del diario La Nación

No fue el único gobernador que se refirió al tema que acaparó la atención de la mañana neoyorquina. “Creo que las críticas [a los empresarios] tuvieron más impacto mediático que ante los inversores. Lo importante es la madurez política de mostrarse los gobernadores juntos”, dijo al diario La Nación Ignacio Torres (Chubut).

“Las críticas fueron un párrafo de un discurso muy contundente”, sostuvo el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego. “Ha sido un párrafo dentro de un gran repertorio del Presidente. No es una persona que le escape a lo que siente”, agregó a este medio.

Muchos de los empresarios, CEO y ejecutivos consultados por el diario La Nación -la mayoría prefirió mantener reserva- dividieron en dos partes el discurso del Presidente, de 44 minutos. Una, la de los ataques a Rocca y a Madanes Quintanilla, y otra el mensaje sobre el rumbo del plan económico del Gobierno.

“Mensaje 100% local: hubiera pensado algo más para afuera que para adentro”, evaluó, sin anestesia, un director ejecutivo de un banco extranjero que mira de cerca los vaivenes de la Argentina.

Otros lo calificaron como “correcto”, pero “sin novedades” destinadas a captar la atención de los inversores, el foco central de esta iniciativa que ha sido una de las grandes apuestas del Gobierno. “No fue un mensaje tan orientado a ‘vender’ las oportunidades del país, y los ataques taparon en parte eso”, indicó un empresario del sector energético con negocios en la Argentina.

“El mensaje fue un poco más de lo mismo. No hubo grandes anuncios o cosas nuevas destinadas a captar inversiones”, graficó otro banquero, que de todas formas sí destacó la realización de este evento que tendrá mañana su segunda jornada en el Bank of America. “Es muy bueno, vengo hace mucho a Nueva York y nunca vi algo así por parte de la Argentina”, resaltó.

Otro empresario extranjero del sector tecnológico tuvo otra evaluación -positiva- sobre la presentación del Presidente. “Fue muy claro, me encantó. Son los cambios que se necesitarían en otros países de la región”, dijo.

Algunos tramos del discurso del Presidente despertaron los aplausos del público, como cuando destacó la labor de ajuste fiscal del ministro de Economía, Luis Caputo. “Toto lo logró en el primer mes, por algo sos el mejor del mundo”, lo ensalzó Milei.

“Le devolvimos a los argentinos de bien US$90.000 millones”, fue otra frase que generó aplausos, y cuando se dirigió al “Jefe”, su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

“Fue clásico Milei… yo hubiera estructurado el discurso de otra manera para este público, pero eventualmente hubo mensajes importantes para los inversores, como que ‘las deudas se pagan’ y el compromiso con las reformas estructurales”, señaló una directiva presente en la sala.

Otro CEO de una de las principales empresas argentinas hizo un análisis similar: destacó que el discurso fue “Milei puro” y que había sido positivo. “Está llevando adelante una transformación de la Argentina que no tiene precedentes”, añadió.

Otro ejecutivo, en este caso de una productora, fue otro de los que evaluó negativamente los embates del Presidente. “Con cualquiera que hables te va a decir más o menos lo mismo”, dijo al diario La Nación. “En nuestro ámbito, por ejemplo, se la agarró con Lali Espósito. Es al que le toca...”, comparó.

“Si esto fuera un show, diría que [el discurso de Milei] estuvo correcto. Pero no me emocionó”, concluyó.