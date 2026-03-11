Interanual: cayeron un 5,1% las ventas de autos 0KM en la provincia

La Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara) informó que en febrero se patentaron en Entre Ríos 1.064 vehículos cero kilómetro. La cifra representa una caída interanual del 5,1%, ya que en febrero de 2025 se habían comercializado 1.121 unidades.

En febrero se sintió la merma respecto del comienzo de año. Si la comparación es contra enero, se produjo una fuerte caída del 39,5%, ya que el primer mes de 2026 se habían comercializado 1.759 unidades nuevas, de acuerdo al registro de Acara al que accedió el sitio Dos Florines.

De esta manera, en el acumulado del primer bimestre de 2026, Entre Ríos vendió 2.823 unidades cero kilómetro. Esta cifra explica una baja del 0,7% interanual, ya que en enero-febrero de 2025 se habían registrado 2.842 ventas, publicó Dos Florines.

Región Centro

En Córdoba se patentaron 4.755 vehículos nuevos en febrero, lo que significó una caída del 4,7% interanual (4.992 en febrero 2025) y una baja del 37,6% mensual (7.624 en enero 2026). Se contabilizaron 12.379 patentamientos en el primer bimestre de 2026, un 3,8% menos que el mismo período de 2025 (12.873).

En Santa Fe se patentaron 3.725 vehículos cero kilómetro en febrero, lo que implicó una caída del 7,8% interanual (4.038 en febrero 2025) y una merma del 41,3% mensual (6.341 en enero 2026). Se contabilizaron 10.066 patentamientos en el primer bimestre de 2026, un 4,6% menos que el mismo período de 2025 (10.556).

Tendencia nacional

A nivel nacional, el número de vehículos patentados durante febrero de 2026 ascendió a 42.026 unidades, lo que representa una baja del 5,7% interanual, ya que en febrero de 2025 se habían registrado 44.566 unidades. Si la comparación es contra enero, se observa una baja del 36,8% ya que en el pasado mes se habían registrado 66.454 unidades.

De esta forma, en los dos meses acumulados del año se patentaron 108.480 unidades, esto es un 4,9% menos que en el mismo período de 2025, en el que se habían registrado 114.086 vehículos.

El presidente de ACARA, Sebastián Beato, explicó: “Febrero ha sido un mes complejo para tomar decisiones comerciales. Tuvimos menos días hábiles, cuestiones cambiarias, estacionales y también una expectativa de precios poco realista, factores que explican la merma de actividad en nuestros locales“.

De todas maneras, proyectó: “Desde Acara continuamos viendo un mercado que va a ir ganando ritmo de a poco, de menor a mayor, por eso proyectamos que el año será con un buen nivel de actividad y de crecimiento. Luego de la reforma laboral, seguimos ahora con mucha atención todo lo relacionado al capítulo impositivo, que junto con la baja de tasas, que parece haber venido para quedarse, nos hacen ser optimistas de cara a los próximos meses”, completó.