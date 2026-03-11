La obra "Angurria" inaugura el ciclo Mujeres en Escena

La Secretaría de Extensión y Cultura de la Universidad Nacional del Litoral presentará la obra teatral "Angurria" este viernes 13 de marzo a las 21 en la Sala Maggi del Foro Cultural UNL, ubicado en calle 9 de Julio 2150, en Santa Fe. Esta función se desarrolla como apertura de una nueva edición del ciclo Viernes de Escénicas, que durante este mes se realiza bajo la denominación especial Mujeres en escena en conmemoración del Día Internacional de la Mujer. La pieza fue seleccionada a través de la última convocatoria de Foro Abierto Escénicas y se trata de una propuesta artística basada en la identidad femenina, el deseo y el cuerpo.

La puesta en escena propone un recorrido de 35 minutos de duración donde una mujer, a través del uso del humor y el desafío personal de la apertura emocional, aborda el concepto del compartir desde múltiples dimensiones. La obra muestra la relación entre el deseo, el cuerpo, la mente y la acción, volviendo constantemente sobre estos ejes mediante el movimiento coreográfico. Según la descripción del proyecto, la protagonista utiliza el baile y la palabra para reconstruir una montaña de recuerdos, territorios y barro, para preguntarse de forma colectiva si existe algo que deseen realizar en ese momento preciso y que por diversos motivos no estén llevando a cabo en sus vidas cotidianas.

El equipo de trabajo detrás de esta producción cuenta con la autoría, dirección e interpretación de Mercedes Vivacqua, también a cargo del diseño sonoro de la pieza. La asistencia de dirección escénica y de movimiento fue realizada por Marina Grodz, el diseño de luces a cargo de Lucrecia Frassetto y Ana Laura Municoy, encargada de coordinar el funcionamiento de los aspectos operativos que requiere la función en la sala universitaria.

Las entradas tienen un valor de $12.000, y puede abonarse en la boletería del Foro Cultural los días viernes a partir de las 18. Para realizar reservas, comunicarse al 342 4877660.