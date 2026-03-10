Un choque en cadena en el puente Victoria-Rosario involucró cinco vehículos y dejó ocho hospitalizados

Ocho personas fueron trasladadas al hospital de Victoria con lesiones leves, mientras peritos realizaron las tareas para determinar cómo se produjo el choque múltiple.

Un choque en cadena ocurrido alrededor de las 17.30 del lunes en el kilómetro 53 de la ruta nacional 174, sobre el enlace vial que conecta Rosario con Victoria, dejó como saldo ocho personas hospitalizadas. El siniestro involucró a cinco vehículos que circulaban en sentido Santa Fe–Entre Ríos y movilizó a personal de Gendarmería Nacional, Policía y servicios de emergencia.

De acuerdo con la información oficial, el incidente fue advertido por las autoridades de seguridad vial, quienes acudieron al lugar para ordenar el tránsito y asistir a los ocupantes de los vehículos. Debido a la magnitud del impacto múltiple, se solicitó la presencia de la División Policía Científica para realizar pericias técnicas y documentar la escena mediante fotografías y planimetría.

El tránsito en la zona se vio parcialmente afectado mientras se desarrollaban las tareas de asistencia y peritaje, aunque la circulación fue organizada por el personal desplegado en el lugar.

El choque en cadena fue protagonizado por tres camiones y dos vehículos utilitarios y particulares. Entre ellos se encontraba un camión Scania destinado al transporte de cereales, conducido por un hombre oriundo de Viale, provincia de Entre Ríos.

También participó una Citroën Jumper manejada por un ciudadano proveniente de la provincia del Chaco, así como un camión Mercedes Benz con acoplado conducido por un hombre domiciliado en Gobernador Mansilla. Según los primeros indicios, este último vehículo habría desencadenado la secuencia de impactos.

En el siniestro también estuvieron involucrados un camión Iveco con acoplado conducido por un ciudadano del Departamento Paraná y un automóvil Chevrolet Classic guiado por un hombre oriundo de la provincia de Santa Fe.

Ocho personas trasladadas al hospital

Tras el choque, los servicios de emergencia dispusieron el traslado de ocho personas al hospital “Dr. Fermín Salaberry” de la ciudad de Victoria para su evaluación médica.

Según indicaron las autoridades, ninguno de los ocupantes presentaba lesiones de gravedad, aunque se decidió su derivación preventiva para descartar complicaciones y brindarles atención médica.

La investigación del hecho quedó a cargo de la Unidad Fiscal en turno, que tomó conocimiento del siniestro y aguardará los resultados de las pericias realizadas en el lugar para establecer con precisión la mecánica del accidente.