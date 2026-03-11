Vóleibol: Echagüe doblegó a Libertad y logró la permanencia en la Liga Nacional

Echagüe doblegó a Libertad, en San Jerónimo, y logró la permanencia en la Liga Nacional de Vóleibol. Foto: FEVA.

El Atlético Echagüe Club consiguió una victoria histórica frente a Libertad, en San Jerónimo, y aseguró su permanencia en la Liga Nacional de Vóleibol Masculino. El equipo paranaense se impuso por 3 a 2 en el tercer partido de la serie por la Reválida.

El conjunto entrerriano ganó con parciales de 21-25, 25-23, 30-28, 23-25 y 17-15 y de esa manera consiguió el objetivo de permanecer en la segunda categoría del vóleibol argentino.

Echagüe ganó 3 a 2 luego de ir perdiendo el tie break por 14-11. El Negro pudo reponerse, levantar ese momento de presión y conseguir dar vuelta el resultado para ganar el partido y se quedó con un triunfo para el recuerdo.

Por su parte, Libertad, un histórico protagonista de la Liga Nacional de Vóleibol, descendió al Torneo Federal, certamen que disputará a partir de la próxima temporada.

Es de recordar que Libertad y Echagüe habían llegado a este encuentro tras quedar 1 a 1 en el mano a mano. Echagüe había ganado el primer duelo y Libertad la revancha. En el primer partido en Paraná, el AEC se impuso por 3 sets a 2 con parciales de 25-27, 25-23, 25-22, 19-25 y 17-15.

Con el 1 a 0 viajó a San Jerónimo con la idea de barrer la serie. Estuvo cerca de lograrlo. Perdió 3 a 2 con parciales 25-19, 27-29, 18-25, 25-21 y 15-11. El elenco de Paraná estuvo 2 a 1, pero no pudo cerrarlo y cedió terreno.

Por eso es que la historia se definió en un tercer y decisivo encuentro, el cual quedó en manos del representativo entrerriano.