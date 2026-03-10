Un paso hacia la verdad y la justicia

Hoy se ha conocido la noticia de un doloroso hallazgo en el ex centro de detención La Perla, en Córdoba. Se han encontrado restos de seres humanos, víctimas del terrorismo de Estado que asoló a nuestro país durante la última dictadura militar.

Como diputado, quiero expresar mi solidaridad con las familias de las víctimas y con todos aquellos que han sufrido la desaparición de un ser querido. La verdad y la justicia son fundamentales para construir un futuro más justo y humano.

Recuerdo el día que, junto a otros militantes de derechos humanos, colocamos la placa de mármol que inscribe los nombres de personas desaparecidas entrerrianas o en Entre Ríos. Aquel fue un acto de memoria y de compromiso con la verdad.

Hoy felicito el trabajo de los organismos de derechos humanos y de la Justicia que han trabajado incansablemente para encontrar la verdad. Acompañamos a las familias de las víctimas en este momento de dolor y reflexión. La verdad y la justicia son nuestro compromiso.

(*) Diputados provincial por Juntos.