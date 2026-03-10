Informe de la UCA: 6 de cada 10 trabajadores asalariados se saltean comidas por dificultades económicas

Una reciente encuesta de la UCA, hecha con 1171 casos de trabajadores en diferentes ciudades del país, indica que 6 de cada 10 trabajadores asalariados se saltea comidas por motivos económicos.

Más allá de los números macro, la caída en los ingresos en el país tiene efectos concretos sobre la vida cotidiana de los argentinos. Así lo refleja una reciente encuesta de la UCA, que informó que seis de cada 10 trabajadores asalariados se saltea comidas durante su jornada laboral por motivos económicos.

El dato surge de un informe elaborado a partir de una muestra de 1171 casos contemplados en la reciente Encuesta sobre la Alimentación de los Trabajadores Asalariados organizada por el Observatorio Social de la Deuda de la UCA, que busca describir hábitos alimentarios y las condiciones sociodemográficas y laborales en el país. En ese trabajo, los autores identificaron situaciones en las que los trabajadores enfrentan situaciones de privaciones alimentarias o condiciones laborales que complican sus rutinas.

Según el informe, casi la mitad de los trabajadores (46,7%) dice que ‘ocasionalmente’ se saltea comidas por motivos económicos, un 14,4% lo hace regularmente. El escenario es peor entre los más jóvenes: entre los trabajadores de entre 18 y 29 años, siete de cada 10 (70,7%) se saltea comidas con regularidad en el trabajo, consignó el diario La Nación.

El contexto de fragilidad de ingresos también se vincula con una peor calidad en la alimentación, y lleva a muchos argentinos a elegir opciones “menos nutritivas” para sus comidas. Es decir, el nivel de ingresos está directamente vinculado con la calidad de la alimentación del hogar. Según la UCA, el 78,5% de los trabajadores argentinos elige, por cuestiones económicas, comer productos de peor calidad nutricional. Entre quienes tienen ingresos más bajos (hasta $800.000 por mes), ese porcentaje llega al 86,7%.

En ese escenario, un 56% de los trabajadores sufre, según la UCA, las dos privaciones combinadas (saltea comidas y elige opciones menos nutritivas), con una foto nacional que muestra brechas por género: es peor entre las mujeres -60,1%- que entre los hombres -53,3%-, afecta más a los jóvenes -66,8%- que a los mayores de 60 -44,5%- y a los trabajadores de menores ingresos -68,8% que a los de salarios más altos -31,6%-.

El informe también indaga sobre los hábitos de alimentación de los trabajadores durante su jornada laboral, e identificó que solo el 22,6% afirma que ‘suele no comer’ durante su horario de trabajo. Esa proporción crece al 50,1% entre los trabajadores del NEA y también muestra brechas de ingresos: mientras que un 16% de los trabajadores de ingresos altos “no come” mientras trabaja, la cifra crece al 29% entre los de ingresos bajos, destacó el diario La Nación.

El 41,5% de los trabajadores afirma comer “en el escritorio o puesto de trabajo”, mientras que el 38,9% lo hace “en el comedor de la empresa”. Según revela el informe de la UCA, seis de cada 10 trabajadores usan el comedor si hay un espacio así disponible en su lugar de trabajo, mientras que el 47,6% lo hace en su escritorio si solo cuenta con equipamiento básico (horno microondas o heladera). Otro dato de la encuesta indica que uno de cada 10 trabajadores (9%) elige comer en un espacio público y un 7% va a un restaurante o bar. El 3,6% se va a su domicilio.

Entre quienes comen en el trabajo, la mayoría (61,9%) lo hace junto a colegas o compañeros. Un tercio (32,3%) elige comer en soledad. El 5,8% lo hace con amigos o familiares.

Más de la mitad de los trabajadores (51%) dice que siempre tiene una pausa para comer durante su jornada. En cambio, un 26% reconoce tener dificultades para hacerse de ese momento para frenar con sus tareas para el almuerzo o la cena en el espacio laboral.

En cuanto al costo de su alimentación, uno de cada tres trabajadores (36,1%) dice que gasta menos de $5000 por comida por jornada, mientras que el 43,9% dice que cada comida le demanda entre $5000 y $10.000. Un 12% gasta hasta $20.000 diarios y el 8% paga más de $20.000 diarios, publicó el diario La Nación.

La encuesta de la UCA fue realizada junto a la firma Edenred, que nació en Francia y en 2010 se escindió del grupo Accor. Entre otras actividades, la compañía inventó los ‘Ticket Restaurant’, un voucher para compra de comida y alimentos que estuvo vigente durante años en el país, hasta que una ley de 2007, impulsada por el entonces diputado Héctor Recalde, las eliminó, al transformar esos vales en remuneración de cada trabajador. El debate sobre la implementación de estos aportes por parte de las empresas regresó en el marco de la aprobación de la reforma laboral, que reformó la ley de Contrato de Trabajo y estableció como “beneficios sociales” a los servicios de comedor y alimentación del trabajador, “dentro del establecimiento o en establecimientos gastronómicos cercanos”.