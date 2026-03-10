“Logré evitar lo que podría haber sido un gran accidente”, expresó Franco Colapinto

El piloto argentino habló de la maniobra del inicio de la carrera en Melbourne, Australia.

El piloto argentino Franco Colapinto se mostró sorprendido al observar la grabación de la maniobra que realizó en la largada de la primera carrera de la temporada de la Fórmula 1 en el Gran Premio de Australia y destacó: “Logré evitar lo que podría haber sido un gran accidente al principio”.

Fueron apenas tres segundos en los cuales Colapinto recorrió con el Alpine desde su posición de largada hasta el momento de encontrarse a marcha lenta al Racing Bulls de Liam Lawson para reaccionar en milésimas de esos segundos, eludirlo y evitar una colisión que pudo concluir anticipadamente su primera carrera del año. “Debo decir que la repetición todavía me sorprende; ¡la grabación es impresionante!”, manifestó.

“Logré evitar lo que podría haber sido un gran accidente al principio, después de que Liam [Lawson] tuviera una salida lenta, apretujándose entre él y el muro de boxes. Estuvo muy cerca, y me alegró haber podido reaccionar tan rápido para mantenerme en la carrera”, aseguró.

Tras esa maniobra, Colapinto luego fue penalizado porque un mecánico empujó su auto y lo corrió de la posición original en la grilla, cuando estaba la señal de 15 segundos para el lanzamiento, y esto motivó un Stop & Go que cumplió en los primeros giros, y que lo relegó en la fila india, terminando la carrera 14°.

El piloto argentino ya está en China para la segunda cita del campeonato de la Fórmula 1 y tendrá como escenario el circuito de Shangai, informa Campeones.