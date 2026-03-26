“Palabras al viento”: canciones en clave íntima llegan a la Terraza Cultural de Bulé Bar

Este viernes 27 de marzo, la Terraza Cultural de Bulé Bar será escenario de “Palabras al viento”, un recital que reúne a artistas locales en una propuesta atravesada por la sensibilidad, la poesía y la música en formato acústico.

La velada tendrá como protagonistas a Analía Bosque y Wanda Gaioli, integrantes del Colectivo Compositoras, quienes compartirán un repertorio de canciones originales junto a algunas versiones especialmente adaptadas. La propuesta pone el acento en la palabra como núcleo expresivo: en el decir, en la voz cantada y en la construcción de climas que invitan a recorrer distintos paisajes sonoros.

Con impronta íntima, el recital se plantea como una experiencia cercana, donde la escucha atenta y el vínculo con el público son parte esencial. En ese marco, cada artista desplegará su universo creativo, con composiciones propias que dialogan con lo emocional y lo cotidiano.

La noche contará además con la participación de la artista invitada Micaela Mallarino, sumando matices a una propuesta que busca destacar el trabajo de mujeres músicas de la escena local.

“Palabras al viento” se presenta como una oportunidad para encontrarse con la canción en su estado más puro, en un espacio que sigue consolidándose como punto de referencia para la cultura independiente en Paraná.