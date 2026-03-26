Ultiman detalles para el operativo de seguridad de Patronato-Colón de Santa Fe

Con miras al partido interzonal entre Patronato y Colón de Santa Fe por la séptima fecha de la Primera Nacional se llevó a cabo una reunión de planificación en las instalaciones de la Dirección Institutos Policiales, donde se coordinó el operativo de seguridad.

El encuentro entre Rojinegros, previsto para el próximo domingo 29 de marzo, contará con la particularidad de recibir a público neutral, lo que exige un despliegue preventivo de gran magnitud para garantizar la integridad de los asistentes y el orden público en la capital provincial.





Durante la jornada de trabajo, las autoridades definieron los puntos críticos del dispositivo. El esquema prevé el acompañamiento para la parcialidad neutral desde su ingreso por el túnel subfluvial, su llegada al estadio y el posterior retiro de la ciudad una vez finalizado el evento.

Además, se estableció la cantidad de funcionarios que serán afectados a la orden de servicio, incluyendo personal de diversas divisiones y cadetes de la Escuela de Oficiales. Se confirmó la aplicación estricta del Programa Tribuna Segura en todos los accesos y se definieron los puntos de encuentro y la ubicación del personal tanto en el anillo interno como en las zonas periféricas del club.