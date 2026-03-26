“¡Sos vos, Gardel!”: el Zorzal Criollo vuelve a escena en Paraná

La figura de Carlos Gardel vuelve a cobrar vida en Paraná con “¡Sos vos, Gardel! El Zorzal regresa a Paraná…”, una propuesta teatral que invita a reencontrarse con el mito y la música del ícono máximo del tango.

La obra se presentará el viernes 10 y sábado 11 de abril a las 21, en Casa Boulevard Sala Metamorfosis, con un equipo artístico que apuesta a revivir el universo gardeliano desde la escena. El espectáculo cuenta con las actuaciones de Jorge Calcina y Emilio Ruberto, bajo la dirección de Marcelo Amorosi y dramaturgia de Carlos Saboldelli.

Con una estética que remite a la época dorada del tango, la propuesta se sumerge en la figura del “Zorzal Criollo”, explorando no solo su legado musical, sino también su dimensión simbólica en la cultura argentina. Entre canciones, evocaciones y climas de época, la obra reconstruye una presencia que sigue vigente en el imaginario popular.

Las entradas anticipadas tienen un valor de 10.000 pesos, mientras que en sala costarán 12.000. Las reservas pueden realizarse al 3435 128710.