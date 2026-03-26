Por una lesión, el entrerriano Manuel Borgert no será parte del TC Pista en Neuquén

Un choque el último sábado en el TC Pick Up le provocó la lesión en la mano derecha.

Por una fisura de un dedo de la mano derecha, el piloto entrerriano Manuel Borgert no podrá competir en la tercera fecha del TC Pista en Centenario, Neuquén. Así lo confirmó a través de sus redes sociales, con un video y una placa sobre la lesión en su mano derecha. “Intenté recuperarme lo antes posible, pero no llegué”, lamentó.

La lesión se produjo el último fin de semana, por la segunda fecha del campeonato de las TC Pick Up, la categoría de las camionetas de la ACTC. El oriundo de General Ramírez protagonizó una fuerte colisión el sábado durante el último entrenamiento de la jornada, al sufrir un despiste en pleno curvón del autódromo Roberto Mouras de La Plata y ser embestido por Santiago Biagi.

Producto de la colisión, además de los daños materiales que afectaron a su camioneta, el piloto terminó con una lesión, que sentía como una leve molestia, en su mano derecha con la cual lidió durante la clasificación del sábado y el domingo en la final.

Posteriormente se realizó una serie de estudios que arrojaron como resultado una fisura en uno de los huesos que conforman la mano (primer metacarpiano) y tras los cuidados pertinentes este miércoles a última hora decidió no ser parte de los 16 pilotos que estaban inscriptos para este fin de semana.

“Debido a una fisura en la mano, producto del accidente del finde no voy a ser parte del TC Pista en Neuquén. Intenté recuperarme lo antes posible pero no llegué. Pido disculpas al equipo y a toda la gente que me ayuda. Vamos a volver más fuertes que nunca”, sentenció Borgert.

Cabe recordar que en su temporada debut dentro del TC Pista el piloto entrerriano, luego de haber disputado dos fechas, ha logrado sumar un total de 64 puntos que lo ubican en el 6ª lugar de la tabla que lidera Bautista Damiani con 87 unidades.

Así, el de General Ramírez pone su mirada fija en la cuarta fecha del calendario 2026 del Turismo Carretera Pista que está programada para el fin de semana del 18 y 19 de abril en Concepción del Uruguay.