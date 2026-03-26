“No menos de 10 selecciones pueden ganar el Mundial”, advirtió Lionel Scaloni

En la antesala de los dos últimos partidos de la selección argentina de fútbol en el país previo al próximo Mundial, el entrenador Lionel Scaloni habló en conferencia de prensa y palpitó el amistoso con Mauritania, a disputarse este viernes desde las 20.15 en el estadio Alberto J. Armando, La Bombonera.

En primer término, el DT habló de la suspensión de la Finalíssima con España, luego de la imposibilidad de jugar en Qatar por la guerra: “Creo que hay una situación que hace que el fútbol pase a ser tema secundario. No se pudo llegar a un acuerdo para disputar la Finalissima, y no estaba pensado no jugarla, por eso salimos en busca de rivales y polemizar no tiene sentido”.

Acerca de los rivales para esta fecha FIFA, el santafesino manifestó: “Nos gusta jugar con rivales que vengan con ilusión, eso hace que nosotros estemos cien por cien por nuestro objetivo, el mismo que cada vez que nos juntamos”.

En cuanto a la lista de convocados para la Copa del Mundo en Estados Unidos, Canadá y México, Scaloni manifestó: “En principio la base de la lista está, pero sí que seguiremos viendo jugadores y hay chicos que no han venido y también estamos siguiendo. Todo dependerá de cómo estén los jugadores, que lleguen lo más cercano a su potencial”.

Por otra parte, más allá de las dificultades que presentó la cancelación de la Finalíssima, el oriundo de Pujato aclaró: “La planificación va más allá de esta fecha FIFA. Lo más importante es tener días de entrenamiento a los chicos, y eso es súper interesante. La idea es que todos lleguen lo mejor posible".

Además aclaró que Lionel Messi estará en los dos compromisos: “Queremos recuperar algunos rendimientos, y ver a un mix de los jugadores que tenemos. Con respecto a Leo (Messi), sí va a jugar; es otra linda oportunidad para que todos puedan disfrutar lo que nosotros disfrutamos cada vez que él está acá”.

Y se refirió a las posibilidades de la selección argentina de pelear el título: “Pensar en que se pueda repetir un Mundial, con lo complicado que es, es algo difícil de prometer. Sería increíble. Creo que Argentina ganó merecidamente el último, pero hay muchos casos en los que no gana el que merece y eso habla de la dificultad que tiene el torneo”.

En ese sentido, advirtió: “El Mundial es terriblemente complicado. Estamos bien y lógicamente los rivales nos jugarán diferente; sabemos lo que nos jugamos y el equipo va a estar, después, es fútbol y sabemos lo que eso implica”.

Y añadió: “No menos de 10 selecciones pueden ganar el Mundial, y quizá hasta me quedo corto. No tengo dudas de que hay un nivel altísimo”.

Por otra parte, habló de las nuevas apariciones en el fútbol argentino y destacó el caso del juvenil de Boca, Tomás Aranda: “Está bueno que las Selecciones Juveniles tengan el tipo de jugadores que tienen, como Tomás Aranda, que vemos que está haciendo un gran trabajo. Es importante que los chicos tengan también oportunidades de mostrarse con nosotros”.

En cuanto a la Copa del Mundo, Scaloni advirtió que "es impresionante el calor en las sedes del Mundial en esa época, por eso será importante el tema de los parates para descansar e hidratarse”. Y sumó: “Con la sede base durante el Mundial buscamos que los chicos se sientan cómodos, como en el predio. Estamos bien con la elección”.

Acerca de las novedades entre los convocados, el exfutbolista de Newell’s Old Boys de Rosario destacó: “Los chicos jóvenes vienen con muchísima ilusión, y es mucho mejor que vengan con esas ganas de hacer todo rápido. Después tendremos tiempo para ir equilibrando sus emociones”.

También habló de estos días de trabajo en el predio de Ezeiza y subrayó: “En estos ciclos, cuando nos reencontramos para entrenar juntos, intentamos fortalecer las bases de juego que venimos planteando”.

Acerca de su rol, Scaloni confesó: “Yo al final soy un hincha puesto en el banco de suplentes. Disfruto viendo a nuestros jugadores”.