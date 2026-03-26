El humor de Artaza y Cherutti desembarca en Paraná con “Toy de gira”

Los históricos humoristas Nito Artaza y Miguel Ángel Cherutti volverán a compartir escenario en Paraná con “Toy de gira”, un espectáculo que marca el reencuentro de dos referentes del humor argentino tras años de trayectorias por separado.

La función será el domingo 19 de abril a las 21, en el Teatro 3 de Febrero, con entradas disponibles a través de la plataforma Gradatickets y en boletería del teatro.

Con más de tres millones de espectadores a lo largo de sus carreras conjuntas, Artaza y Cherutti apuestan a un show renovado, que retoma lo mejor de su historia compartida con una mirada actual. La propuesta, con fuerte impronta de revista, combina monólogos, imitaciones y una dinámica interacción con el público, en un formato ágil que sostiene el ritmo de principio a fin.

En escena, Artaza despliega su estilo característico: un humor filoso, elegante y cargado de referencias a la actualidad política, deportiva y del espectáculo. Por su parte, Cherutti suma su reconocida capacidad para la imitación, con una galería de voces y personajes que recorren íconos de la música y la cultura popular.

“Toy de gira” se presenta así como una celebración del humor nacional, protagonizada por dos artistas que marcaron época y que hoy vuelven a encontrarse con la complicidad intacta y el oficio que los consagró.