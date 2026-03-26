Maximiliano Pullaro: “El modelo económico empieza a crujir”

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, afirmó que “el modelo económico empieza a crujir” y advirtió que la situación impacta de lleno en los sectores medios, al señalar que “a la clase media y media baja le cuesta muchísimo llegar a fin de mes”.

Si bien destacó el trabajo conjunto con el gobierno nacional en materia de seguridad, primero con Patricia Bullrich y actualmente con Alejandra Monteoliva, el mandatario provincial remarcó diferencias en el plano económico.

“Con Nación trabajamos juntos y muy bien, pero en materia económica siempre manifestamos diferencias”, sostuvo Pullaro, aunque aclaró que existe coincidencia en la necesidad de equilibrio fiscal. “El Estado tiene que tener las cuentas equilibradas y eso es fundamental para llevar adelante políticas de transformación”, señaló.

Sin embargo, planteó que el rumbo económico actual no está teniendo impacto positivo en amplios sectores sociales. “Nosotros sentimos que el modelo económico no está llegando fundamentalmente a la clase media o media baja. Ni hablar de las clases más populares que la están pasando muy mal”, enfatizó.

En ese contexto, el gobernador explicó que la provincia decidió reforzar la asistencia social ante el aumento de la demanda. Según indicó, se incrementaron “por diez” las partidas destinadas a alimentos y también se ampliaron los recursos para medicamentos.

Pullaro también advirtió sobre la presión creciente sobre el sistema de salud pública. En ese sentido, reveló que durante el último año se registraron más de 11 millones de atenciones en efectores públicos, lo que representa un incremento de entre el 20 y el 30 por ciento en comparación con períodos anteriores.

“El aumento en la cantidad de personas que recurren al sistema público es muy importante”, subrayó, y lo vinculó con las dificultades económicas que atraviesan distintos sectores.