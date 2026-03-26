Nueva agenda de cooperación con CACIPRA para promover inversiones, intercambio y desarrollo productivo

En línea con una estrategia de desarrollo productivo y apertura de nuevas oportunidades, la Representación del Gobierno de Entre Ríos en CABA y CACIPRA avanzan en una agenda conjunta centrada en inversiones, intercambio y capacitación.

El encuentro fue encabezado por el representante del Gobierno de Entre Ríos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, José Mouliá, y contó con la participación de Rodrigo Muñoz Galaz, presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Producción de la República Argentina (CACIPRA), y Liliana Aponte, gerenta de la entidad. También participó la coordinadora de Relaciones Institucionales de la Representación, María Teresa Colello.

Durante la reunión se definió una agenda de trabajo conjunto que involucra a CACIPRA, la Representación del Gobierno de Entre Ríos en CABA, organismos provinciales y entidades del sector productivo, con el objetivo de impulsar acciones comerciales, instancias de capacitación y espacios de intercambio orientados a fortalecer el desarrollo económico.

Como parte de lo acordado, se prevé la realización de una visita institucional a la provincia de Entre Ríos, donde representantes de CACIPRA mantendrán reuniones con distintas cámaras y actores del entramado productivo local. La iniciativa busca consolidar vínculos estratégicos, ampliar oportunidades de cooperación y potenciar el desarrollo regional.