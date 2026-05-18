Camalote convoca a poetas de todo el país para una antología sobre la cultura pop del siglo XX

La editorial Camalote lanzó su convocatoria temática de poesía, titulada "Rebobiná el casete", con el propósito de reunir la producción literaria de autores argentinos o residentes en el país que deseen abordar la cultura pop de finales del siglo XX. El proceso de recepción de textos se extenderá hasta el 15 de julio inclusive, centrando su búsqueda en las representaciones y elementos de aquel periodo histórico abordados desde diversas variantes conceptuales y estéticas. La iniciativa busca conformar un libro que será editado y publicado durante el transcurso del presente año.

La convocatoria propone una exploración literaria sobre los íconos, los objetos y las diversas manifestaciones que definieron el cierre del siglo pasado, permitiendo la participación tanto con textos inéditos como con obras que ya hayan sido publicadas previamente en otros medios.

Los interesados podrán presentar un único poema por persona, el cual no debe exceder los veinte versos o líneas de extensión, sin importar si los mismos son escritos o espacios en blanco.

Al ser una instancia de alcance nacional, la invitación está abierta a poetas de todas las provincias, siempre que cumplan con el requisito de nacionalidad o residencia efectiva en el territorio argentino.

El procedimiento para el envío de los trabajos requiere que los autores remitan su obra a la dirección de correo electrónico camaloteproyecto@gmail.com, especificando en el asunto del mensaje la frase "Convocatoria REBOBINÁ EL CASETE" para su correcta identificación por parte de los editores. El poema debe adjuntarse en un archivo de formato Word, el cual debe estar nombrado estrictamente con el nombre y apellido del autor o la autora correspondiente. Dentro del mismo documento, también es obligatorio consignar los datos personales solicitados: nombre de autor, fecha de nacimiento, ciudad y provincia de nacimiento, y el lugar de residencia actual.

El material enviado será considerado como la versión definitiva, por lo que una vez recibido el correo electrónico no se admitirán cambios, correcciones ni enmiendas de ningún tipo.

La selección final de las obras que integrarán el volumen estará a cargo de los responsables de Camalote, y los resultados se verán materializados en la publicación prevista para finales del año 2026.

A modo de reconocimiento, a cada uno de los poetas que resulten seleccionados para la edición se les otorgará un ejemplar de obsequio del libro terminado, contando además con el beneficio de poder adquirir copias adicionales con un 50% de descuento. Los costos de envío de los ejemplares, tanto del libro de obsequio como de los reservados, quedarán a cuenta de cada autor, y el material permanecerá disponible para su retiro o despacho por un plazo máximo de dos meses.

La participación mediante el envío del archivo adjunto presupone la aceptación total de todas las condiciones establecidas en esta convocatoria.