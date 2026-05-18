Talerico: “Para que el sufrimiento valga la pena no podemos tener este corso a contramano en la Casa Rosada”

La ex vicepresidenta de la Unidad de Información Financiera (UIF), María Eugenia Talerico, se refirió a la forma en que el gobierno nacional maneja los escándalos por presunta corrupción y cuestionó fuertemente al Presidente Javier Milei y su entorno. Reivindicó el rol del periodista, Diego Cabot, en la causa Cuadernos y consideró que "no van a tener más remedio que condenar, porque está la prueba".

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), Talerico sostuvo que hubo apartamiento de funcionarios “en algunos lugares, pero eso no pasa en uno de los casos más importantes que estamos viendo que suceden y que involucra al jefe de Gabinete, o por amiguismo o porque es de Karina, o porque siempre le echan la culpa a los mensajeros –un poco como en el kirchnerismo- culpando a la prensa, cuando nosotros estamos viendo lo que pasa”.

“Es un tema que uno por ahí no entiende muy bien los números, lo del $Libra no se entiende muy bien, para hablar de un caso que involucra al Presidente y a su hermana, pero sí se entiende que el jefe de Gabinete dijo que se fue a deslomar por nosotros y su mujer se subía al avión presidencial, cuando nos había dicho que se terminaban los privilegios; cuando nos dijo que no se tomaba vacaciones hacía dos años, por eso se tomó un jet privado con un contratista de obra pública a Punta del Este, y eso es una mentira; o que sus cuestiones estaban todas aclaradas en las declaraciones juradas de la Oficina Anticorrupción, y es mentira porque faltaban bienes. Entonces, lo que me preocupa es que hay una incapacidad del Presidente cuando tiene cuestiones emocionales o este compromiso más personal involucrado para tomar las decisiones que necesitamos que se tomen, para que se empiece a hablar de otras cosas, porque están sucediendo en el medio muchas cosas y Adorni es un pararrayos importante. Es preocupante en el sentido de un Presidente que no pueda tomar esta decisión”, evaluó.

Planteó además que “la otra cuestión es qué pasa alrededor de Adorni; si está percibiendo sobresueldos, si le habilitaron un montón de contratos, o sea, toda la estructura que se puede haber armado en el Estado para sostener todo ese dinero que le entró, porque está claro que no vivió así nunca hasta que llegó a la función pública. Siempre digo que la función pública empobrece, en verdad no te enriquece, te deja vivir más o menos, pero en funciones públicas nadie se enriquece, entonces si tiene toda esa estructura desde que llegó a ser funcionario, la pregunta es ¿qué pasa en el entorno de Karina Milei, o de los que arman la estructura de contratos del Estado, que no lo pueden soltar? Entonces, a lo mejor, Adorni tiene algunas cosas para decir y por eso tampoco lo hacen ir, porque obviamente a esta altura ya es un escándalo”.

Consultada por la acción judicial en el caso Adorni, analizó que “la celeridad es bastante llamativa, habría que preguntarle a Javier Milei qué piensa ahora del juez (Ariel) Lijo, ese juez que iba a proponer para la Corte y que gracias a todas las ONG’s que levantamos la voz, finalmente fracasa su designación, pero es ese mismo juez el que ahora les está devolviendo esto. La celeridad, obviamente, llama la atención y me imagino que tiene que ver con esas cuestiones que pasan en Comodoro Py”.

“Ojalá quedara todo en manos de la justicia y en todas las causas tengamos la misma manera de investigar. Pero ahí en Entre Ríos cuando se investigó el poder, todos saben lo que pasó con la fiscal (Cecilia) Goyeneche, y acá cuando se investiga el poder, los jueces también saben lo que pasa. Y ahora está todo sometido a una mesa de negociación en la justicia, donde a uno le cuesta creer que la justicia por su propio peso va a ir contra los funcionarios. Así se tardó mucho tiempo para restituir a esta fiscal de Entre Ríos y acá en la Ciudad de Buenos Aires las causas como la de Cristina (Kirchner) duraron 17 años. El promedio de causas de corrupción es un escándalo y una vergüenza. Entonces la celeridad es llamativa y creo que tiene que ver con una interna en este momento que hay en los ámbitos judiciales y que está en todos los medios, que es entre el ministro de Justicia y obviamente una corporación que responde a Lijo”, explicitó.

Agregó al respecto: “Los otros días escuchaba al miembro de la Corte, Lorenzetti, hablar todo lo que hay que hacer y es buenísimo cuando hablan. Pero fue uno de los jueces que promovía al juez Lijo. Entonces confiar en la justicia y en la aplicación de la ley, como tanto bregamos los que conocemos de esto y sabemos la importancia que tiene, nos cuesta, porque en este caso hay mucha celeridad hasta ver si lo logran frenarlo o no. Me parece que obviamente ya le han picado el boleto a Adorni, dicho coloquialmente, porque obviamente en el mientras tanto se acumula mucha prueba”.

En este contexto, Talerico opinó que el de Milei “es un gobierno que se dice liberal, porque desde el punto de vista económico la tendencia es a tener un Estado más chico, bajar impuestos, equilibrar los gastos, no tener déficit, todas estas cosas que nos prometieron y que está muy bien que la Argentina un día cambie, pero en otro sentido es un gobierno totalmente autoritario, no solamente para las líneas internas”. Como ejemplo, mencionó: “Les hicieron sacar una foto a todos los ministros, muchos de los cuales ahora están protestando, como Patricia Bullrich, para respaldar a Adorni, o sea, eso es una orden que baja como un rayo y nadie puede decir que no; o los hicieron vestir a todos de violeta con esa escafandra en plena campaña, cuando todavía gen había gente que se identificaba con el color amarillo, si se quiere, el PRO”.

“Realmente son muy autoritarios, han restringido accesos a mucha información, en su momento Karina Milei promovió una cautelar para prohibir hablar de ella o de determinados audios o cuestiones que se habían ventilado, o sea, es un gobierno muy autoritario en otras cuestiones. En este país se necesita, de alguna manera, autoridad para alinear y desafiar todos los problemas que tenemos, porque sí es cierto que hay más que poderes consolidados entre empresarios, prensas, negocios corruptos, eso existe en nuestra Argentina corporativa y se desafía con mucha autoridad. Pero el problema que vos ves en este gobierno que vino a combatir eso, es que mucho de eso está en el gobierno, o sea, están los Menem en el gobierno, ahora en una pelea frontal con la otra parte, que es la parte de Santiago Caputo, que organiza otras partes del gobierno y negocios. Entonces, se ve claramente mucho autoritarismo y obviamente empieza a haber un doble discurso, una gran hipocresía”, lamentó.

Amplió que “obviamente el periodismo de investigación en estos gobiernos que tienen estos problemas de corrupción y autoritarismo, es enemigo público número uno, porque quieren acceder a la información, porque se les mete una periodista con unos anteojos y los acusan de espionaje. Entonces, es un gobierno que está con muchos problemas, que lo que está haciendo es atacando al periodismo, con hechos históricos como que cerraron la sala de prensa, que en la dictadura pasó eso”.

Criticó asimismo el tuit de Milei afirmando que José Luis Spert es inocente ya que “Machado es el narcotraficante que le puso el avión, que le prestó la camioneta, que le transfirió 200 mil dólares a Spert y que en Estados Unidos firmó documentos de acuerdo con el fiscal donde negoció los cargos de lavado de activos y fraudes para no estar preso de por vida. Y dentro del esquema de la maniobra de Machado está la transferencia a Spert. Pero acá tenemos un Presidente que ya realmente le falta el respeto, primero a los documentos, y después a la verdad en un tuit. Es una vergüenza que nos esté pasando esto”.

“Entonces todo muy bien porque no queremos volver al pasado, no hay duda que el kirchnerismo fue lo peor que nos pasó y no podemos volver a ese pasado. Pero construyamos la idea del próximo paso, porque realmente tenemos un Presidente con una voluntad muy importante en materia económica, que es lo que la Argentina necesita hacer con sufrimiento, pero para que el sufrimiento valga la pena no podemos tener este corso a contramano en la Casa Rosada. Hay que entrar en conciencia de que en la oposición y los líderes políticos no asoma nadie que nos dé esta tranquilidad, pero esto realmente es muy, muy preocupante”, advirtió.

Consultada por la resolución de la causa Cuadernos y los aprietes contra el periodista que investigó y dio inicio a la causa, Diego Cabot, Talerico reivindicó “la figura de ese periodista de investigación, Diego Cabot, porque además está cancelado hoy por el empresariado argentino, y acá se ve que el peso de las corporaciones políticas, también de algunos medios de comunicación, y de la corporación empresarial que hizo negocios durante toda la vida con el Estado es muy fuerte, y salvo el apoyo de diario La Nación y del grupo para el que trabaja, Diego está cancelado por el empresariado. Esa es la consecuencia de enfrentar a los poderes en Argentina, a ese tipo de poderes”.

En cuanto al juicio de la causa Cuadernos, indicó que “como Unidad de Información Financiera tuvimos mucho protagonismo en los casos de corrupción, y son casos que nos importan. Y hasta hace dos años, la Cámara de Casación, en una maniobra, estuvo intentando sacar a (Ángelo) Calcaterra, porque no probaron con los empresarios kirchneristas, probaron con empresarios más afines a la política, e intentaron sacarlo con una nulidad espantosa, que hubo tanto ruido que tuvieron que dar marcha atrás. Pero hasta hace dos años casi derrumban el caso de los cuadernos; ofrecieron hace muy poco 8 millones de dólares para tratar de salir, una suma aproximada, cuando los daños equivalen a dos causas de Vialidad y dos causas de la Ruta del dinero K, que es la de Lázaro Báez”.

“Obviamente intentaron todo, pero yo creo que llegamos a un momento expuesto, porque lo estamos viendo, donde más allá de tanta cantidad de defensas actuando y solamente la fiscal y un representante de la Unidad de Información Financiera que de esa causa no la pudieron quitar, a pesar de que este gobierno le sacó las facultades de querella a la UIF, entonces tuvo que resistir el rol de seguir estando en los casos donde había sido aceptada. Entonces tenemos una fiscal, la Unidad de Información Financiera, los tres jueces que deberían ser imparciales, y hay 80 imputados que son las defensas que están actuando en el juicio oral. Y realmente es muy desgastante, pero creo que las pruebas están en el juicio oral, las confesiones están en el juicio oral, algunos están diciendo que los apretaron, pero los apretaron para decir la verdad eventualmente, con lo cual no hay ningún apriete, te arrepentís o este es un caso tan grave que el criterio del juez era que debían ir todos presos. Más allá del cuestionamiento que hay en las detenciones preventivas, desde mi punto de vista fueron vitales para que el juez y el fiscal puedan tener en un año la instrucción cerrada del caso de los Cuadernos. Siempre duran años los casos en investigación, y la de Cuadernos en un año se terminó la instrucción y fue gracias a que esa cautela preventiva permitió los arrepentimientos en personas que nunca se imaginaron estar ante los tribunales, y estoy hablando especialmente de los empresarios”.

En comparación, mencionó que “en el caso AFA encontraron a una secretaria limpiando el galpón y escondiendo prueba y no los mandaron a detener. Si en la primera instancia, hacés detenciones preventivas, donde no se pueden coordinar, no pueden acomodar las pruebas, ahí tenés más de un arrepentido. Y eso no es un apriete, es una manera eficiente y eficaz de investigar y de resguardar la investigación”.

Resumió que “a esta altura, Cuadernos está con todo el peso probatorio ahí, todos estamos viendo lo que pasa, y más allá de la cantidad de defensas que desgastan a personas como el periodista que inicia la investigación con los cuadernos, porque recibió los cuadernos, la prueba está toda ahí, y me parece que no van a tener más remedio que condenar, porque está la prueba”.

Consultada por un posible cambio de esta situación el año próximo tras las elecciones, Talerico consideró que “va a depender mucho de los candidatos que la gente tenga. Hay un movimiento interesante en las provincias con los gobernadores, que es donde la gente se siente segura, hay que ver cómo se mueven los gobernadores y quiénes aparecen como candidatos a Presidente. Para mí no está todo dicho, obviamente me genera preocupación un escenario de ballotage, y ni qué hablar si el peronismo se abroquela detrás de (Axel) Kicillof, y eso nos hace funcionar a todos de una manera muy defensiva en el voto. Pero ojo, porque si la gente está muy enojada y muy defraudada, primero tenemos un posible ausentismo, esa deslegitimación y debilitamiento de la democracia, que la gente no vaya a votar enojada, desilusionada, o que vote con castigo. Creo que es un escenario medio anticipado para hacer lecturas, porque va a depender de cómo siga un poco todo y qué candidatos aparezcan”.