Un puente cultural entre Chipre y Argentina a través de la música

La iniciativa reunió a representantes diplomáticos, funcionarios nacionales, referentes culturales e invitados especiales, entre ellos el embajador de la Unión Europea en Argentina, Erik Hoeg, además de embajadores de distintos países y representantes institucionales, en una velada orientada a promover el diálogo intercultural y fortalecer los vínculos entre Europa y Argentina a través de la música.





La destacada compositora e intérprete chipriota Vákia Stavrou encabezó el concierto junto a Manólis Neofitou en piano y Stélios Píttas en violonchelo. El repertorio integró composiciones propias, obras de autores chipriotas y canciones en distintos idiomas europeos, incorporando además tangos argentinos como símbolo de encuentro e intercambio cultural.





En el marco de los saludos protocolares realizados durante la jornada, Mouliá dialogó con el embajador de Chipre en Argentina, Stelios Georgiades, con quien acordó avanzar próximamente en una reunión de trabajo orientada a fortalecer vínculos de cooperación cultural y económica entre Chipre y la provincia de Entre Ríos.

La participación de la Representación del Gobierno de Entre Ríos en Buenos Aires permitió continuar fortaleciendo vínculos institucionales y culturales con representantes diplomáticos y organismos internacionales.