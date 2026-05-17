Werner terminó tercero en la final del TC Pick Up

Este domingo se desarrollaron series y final correspondientes a la cuarta fecha del TC Pick Up en el autódromo Roberto Mouras de La Plata. Las baterías clasificatorias ordenaron la grilla de la final que comenzó liderando Tobías Martínez.

El de Chevrolet ganó la serie más rápida, que fue la segunda; mientras que la primera quedó en manos de Mariano Werner, que fue el poleman del fin de semana. El paranaense tuvo un problema mecánico que se repetiría poco más tarde en la final de la categoría.

De arranque Werner presionó de forma constante a Martínez en la final. Durante las primeras cinco vueltas protagonizó tres intentos de superación que resultaron infructuosos. Sin embargo, según dijo el propio piloto, comenzó a sufrir problemas en su vehículo que impidieron que pudiera buscar la victoria.

Es más, el de la capital entrerriana perdió rendimiento de tal manera que quedó relegado hasta el tercer puesto en manos de Gastón Mazzacane. Aunque el nuevo segundo presionó, no alcanzó a Martínez, que ganó la carrera de punta a punta a partir de maniobras defensivas de gran calidad ante Werner y la diferencia construida en el liderazgo.

Mazzacane quedó segundo a 281 milésimas y Werner aguantó el tercer lugar a cinco segundos y 35 milésimas del vencedor, completando el 2-3 para Foton, que está en su temporada debut en la categoría.

Luego de esta carrera habrá que esperar al fin de semana del 27 y 28 de junio para la próxima final de la categoría, quinta del torneo, que todavía debe definir su sede. Werner llegará a esa competencia como líder del campeonato, puesto al que llegó luego de los resultados de este fin de semana.

Resultados | TC Pick Up | Fecha 4 (en La Plata)

1°) Tobías Martínez (Chevrolet).

2°) Gastón Mazzacane (Foton): a 281/1000.

3°) Mariano Werner (Foton): a 5”35/1000.

4°) Ignacio Faín (Ford): a 7”579/1000.

5°) Otto Fritzler (Ford): a 7”821/1000.