El ciclo Tres tiempos para la memoria cierra con la proyección de "LS83"

El ciclo “Tres tiempos para la memoria”, organizado por el Instituto Autárquico Audiovisual de Entre Ríos (IAAER) junto al Colectivo Cultura por la Memoria (CxM), concluirá este martes 26 de mayo con la proyección de la película LS83, dirigida por Herman Szwarcbart. La actividad será a las 19, con entrada libre y gratuita, y cuenta con la invitación de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos.

La propuesta forma parte de las actividades conmemorativas realizadas a 50 años del golpe cívico-militar y plantea un recorrido por la memoria individual y colectiva a través del lenguaje audiovisual.

El documental entrelaza los recuerdos de infancia del escritor Martín Kohan con imágenes de archivo pertenecientes al noticiero de Canal 9 emitido entre 1973 y 1980. A partir de ese material, la película reconstruye fragmentos de la historia argentina reciente, poniendo en diálogo la experiencia personal con los discursos públicos de la época. Los relatos que atraviesan la narración retoman frases del libro Me acuerdo, publicado por Editorial Godot.

Como parte de la última jornada del ciclo, la organización también impulsará una propuesta participativa destinada al público. Bajo la consigna “¿Vos de qué te acordás?”, se invita a quienes asistan a llevar recuerdos vinculados al período comprendido entre 1976 y 2001 para completar una línea de tiempo colectiva que estará expuesta en la sala.

La convocatoria incluye copias de fotografías familiares, fragmentos de textos literarios, letras de canciones impresas y otros materiales que remitan a esos años, con el objetivo de construir un espacio de memoria compartida a partir de experiencias y archivos personales.