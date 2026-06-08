“Océanos y Mares”: una nueva propuesta artística llegará al Ciclo Cultural de Casa de Entre Ríos

La actividad se realizará el próximo 10 de junio, a las 14 horas, en Suipacha 844, CABA, con entrada libre y gratuita.

La muestra reunirá obras de las series “Línea Océano” y “Jardines en acuarela”, donde la artista desarrolla composiciones abstractas inspiradas en la naturaleza, el agua y los paisajes, combinando técnicas mixtas, pintura asfáltica, acrílicos y acuarelas.

Diseñadora de interiores y formada en distintos espacios de pintura y creación artística, Nogueira reside actualmente en Villaguay y continúa explorando nuevas técnicas y lenguajes visuales vinculados al arte contemporáneo.

La propuesta forma parte de las acciones impulsadas por el Ciclo Cultural de la Representación del Gobierno de Entre Ríos en Buenos Aires, orientadas a promover y visibilizar el trabajo de artistas entrerrianos en la Ciudad de Buenos Aires.