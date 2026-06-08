El Vecinalismo entrerriano pone primera

Si bien aún para la inmensa mayoría de las personas las elecciones de 2027 son cosas que no ocupan ni un mínimo lugar en su agenda, las organizaciones políticas empiezan a moverse lentamente para perfilar o reperfilarse según les convenga.

En ese sentido, el sábado 6 de junio se realizó en Concepción del Uruguay una reunión de los vecinalismos entrerrianos. En el orden burocrático están dando forma a una construcción jurídica de partido propio en la provincia, ya que en las últimas elecciones sus sellos fueron integrados a las listas de Juntos por Entre Ríos, alineados con la figura de Rogelio Frigerio, de quien no reniegan su pertenencia política.

El Miércoles Digital informó que quieren competir en el 2027, pero con una herramienta jurídica para sentarse a negociar en la mesa política en la conformación de las listas, ya que se elegirán desde vocales de Juntas de Gobierno hasta el Gobernador, con las dudas si los entrerrianos tendremos elecciones desdobladas de las nacionales, o en conjunto. Hasta fin de año no se sabrá.

La boleta única es el instrumento que facilita mayor vuelo propio para los diferentes espacios dentro de un frente; lo dejaron en claro en la conferencia de prensa del sábado “de ser necesario lo haremos de manera independiente” dijo uno de ellos, dicho de otro modo: presentarán candidatos propios dentro de la fuerza política, o incluso depende de cómo esté el clima político, por fuera, y también habilitarán a que las negociaciones y acuerdos se hagan lugar por lugar, mas allá de la estrategia provincial que establezcan. De todos modos, para eso falta mucho.

Por eso, en el documento común quieren que no se eliminen las PASO tal como piden desde La Libertad Avanza y varios sectores del mismo oficialismo provincial justificándose en cuestiones económicas: “Esta instancia sin dudas es una verdadera herramienta democrática que permite que cada vecino pueda expresarse al momento de elegir a sus candidatos en las primarias”, afirman al mismo tiempo que apuntan que deben “ser optativas” en caso de que haya candidaturas postuladas.

Por hora muestran uñas y sus integrantes con responsabilidades de gestión: José Luis Walser, intendente de Colón; Oscar Francou, intendente de Caseros (departamento Uruguay); Mario Socolovsky, intendente de Valle María (departamento Diamante); Aníbal Steren, secretario transporte de Entre Ríos; Oscar Toledo ( ex intendente de Oro Verde entre 2019 y 2023), encabezaron la reunión en La Histórica y firmaron el documento conjunto que se publica líneas más abajo.

El rol del Estado

Los intendentes vecinalistas resaltan la eficiencia de sus gestiones e insisten en lo importante que es el Estado bien administrado. Por cuestiones políticas- económicas no hacen críticas abiertas a las decisiones de achicamiento estatal que realiza el Gobierno nacional de Javier Milei, pero entre líneas dejan en claro que no les gusta ni medio: “con pocos recursos debemos hacernos cargo de muchas gestiones que no deberían correspondernos”, razonó uno de ellos al momento que dio ejemplos concretos de lo que están haciendo y proyectan hacer en su localidad.

El texto del documento firmado en La Histórica es el siguiente:

Asamblea Provincial de Partidos Vecinales de Entre Ríos

Los intendentes, presidentes comunales, concejales, dirigentes y representantes de partidos vecinales de la Provincia de Entre Ríos, reunidos en la ciudad de Concepción del Uruguay, reafirmamos nuestro compromiso con la defensa de los intereses de nuestras comunidades y con la construcción de una alternativa política basada en la cercanía con los vecinos, la transparencia en la gestión y el fortalecimiento de las instituciones democráticas.

En este marco, acordamos impulsar los siguientes ejes de trabajo y posicionamiento político:

1. Construcción de un Partido Vecinal Provincial. Manifestamos la voluntad de avanzar en la conformación de una herramienta política provincial que integre a los distintos partidos y expresiones vecinalistas de Entre Ríos.

Entendemos que el crecimiento del vecinalismo exige una estructura institucional que permita representar a los vecinos no sólo en el ámbito municipal, sino también en cada departamento y en toda la provincia, respetando la identidad y autonomía de cada fuerza local.

La constitución de un partido provincial fortalecerá la presencia del vecinalismo entrerriano, permitirá coordinar propuestas comunes, generar representación en todos los niveles de gobierno y ofrecer a la ciudadanía una alternativa política consolidada, con arraigo territorial y vocación de gestión.

2. Opinión sobre las Elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Ratificamos nuestra posición favorable a la continuidad de las PASO como mecanismo democrático de participación ciudadana y selección de candidaturas. Pero que sean optativas es decir en el caso de que haya internas partidarias que existan y si solo hay un candidato que ese espacio siga directo a la general.

Esta instancia sin dudas es una verdadera herramienta democrática que permite que cada vecino pueda expresarse al momento de elegir a sus candidatos en las primarias si hay internas o ir a una general si su partido no tiene internas.

De esta manera, se fomenta la transparencia, la participación ciudadana y se da oportunidades a las minorías, ya que se garantiza la igualdad de oportunidades para las fuerzas políticas, especialmente para aquellas que no forman parte de las estructuras partidarias tradicionales.

Asimismo, entendemos que este sistema contribuye al ordenamiento de la oferta electoral, permitiendo que la competencia interna se resuelva en una instancia previa y fortaleciendo la legitimidad de las candidaturas que llegan a la elección general.

Por ello, solicitamos que cualquier debate sobre reformas electorales contemple la participación de los partidos vecinales y preserve los mecanismos que garanticen la pluralidad transparencía del sistema democrático.

3. Trabajo con la Gestión Provincial. Los representantes vecinalistas reunidos en Concepción del Uruguay ratificamos nuestro compromiso de trabajar institucionalmente, junto a políticas públicas que contribuyan al desarrollo de nuestras comunidades, y al crecimiento de la provincia y reconocemos los esfuerzos realizados para ordenar las cuentas públicas, promover la transparencia en laadministración y avanzar en una agenda de modernización del Estado.

En ese sentido, expresamos nuestro compromiso de trabajar junto al Gobernador Rogelio Frigerio y a su gestión, reafirmando nuestra voluntad de colaborar desde cada municipio y comunidad en la búsqueda de soluciones concretas para los entrerrianos, siempre defendiendo la autonomía municipal y los intereses de nuestros vecinos.

4. Se resuelve conformar una mesa de trabajo técnica con intendentes, concejales y referentes vecinales de los departamentos de la provincia uniendo los grupos preexistentes (concejales vecinalistas y el de dirigentes).

5. Se aprueba realizar la próxima Asamblea el día 8/8/26 en la localidad de Oro Verde (Paraná).

Declaración final

Los partidos vecinales y gobiernos locales aquí representados, reafirmamos el compromiso con nuestras comunidades y ratificamos nuestra decisión de fortalecer el vecinalismo entrerriano como una herramienta de participación ciudadana, gestión eficiente y construcción colectiva.

Más aún en este contexto en el que el Municipalismo es la expresión Estatal más cercana, justa y eficiente para dar respuesta a las problemáticas de la gente, cada día absorbiendo mayores responsabilidades y haciendo frente a obligaciones que no nos son propias, pero que debemos asumir para continuar priorizando a nuestros vecinos.

Convocamos a todos los espacios vecinalistas de la provincia a continuar trabajando unidos, consolidando una visión común para el presente y el futuro de Entre Ríos.